Ljubljančanka Tatjana Jagodic, mama 20-letne Katje, ki je 29. septembra lani umrla za posledicami cepljenja z janssenom, je v zelo čustvenem pogovoru z numerologinjo Lili Sorum razkrila svojo največjo željo: »Rada bi spoznala in objela človeka, ki je po njeni smrti dobil njeno srce.« Katja je namreč v krogu najožje družine, mame in 24-letne sestre Lee, že pred časom razkrila svoje želje v primeru nenadne smrti. Ob hčerini smrti se je borila s hudo boleznijo. FOTO: Marko Feist »Želela je, da jo upepelimo in raztrosimo, njene organe pa podarimo. To smo po njeni smrti tudi s...