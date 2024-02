Tanja Fajon v tujino pošilja nove veleposlanike, med njimi tudi soprog ministrice

Vlada je prejšnji teden potrdila prvi paket veleposlanikov, ki bodo letos odšli v tujino, poroča portal N1. Po neuradnih informacijah N1 je v njem več najbližjih sodelavcev zunanje ministrice Tanje Fajon, pa tudi Tadej Rupel, soprog ministrice za zdravje Valentine Prevolnik Rupel, in stalni predstavnik Slovenije pri ZN v New Yorku Boštjan Malovrh.

Med najbližjimi sodelavci ministrice Fajon, ki naj bi zasedli vodilne položaje na slovenskih diplomatskih predstavništvih v tujini, portal N1 omenja državno sekretarko na ministrstvu za zunanje in evropske zadeve (MZEZ) Sanjo Štiglic, ki naj bi prevzela mesto na čelu veleposlaništva v Londonu.

Štiglic je bila za državno sekretarko imenovana septembra lani, že tedaj pa je v diplomatskih krogih krožilo, da to funkcijo prevzema le za kratek čas, saj da je njena ambicija veleposlaniško mesto, poroča N1. Prav tako naj bi v tujino odšla generalna sekretarka na MZEZ Renata Cvelbar Bek, ki je bila pred leti veleposlanica v Madridu, sedaj pa naj bi zasedla veleposlaniško mesto v Parizu.

Gre za prve v sklopu menjav na čelu več veleposlaništev, ki jih je konec lanskega leta napovedalo zunanje ministrstvo. Takrat so sporočili, da naj bi poleg veleposlaništev v Londonu, Parizu, Madridu, Pragi in Pekingu nove vodje v letu 2024 dobila tudi veleposlaništva Slovenije v Adis Abebi, Buenos Airesu, Alžiru, Beogradu in Tel Avivu, konzulati v Clevelandu, Celovcu, Manili in Šanghaju ter urad Slovenije v Ramali na zasedenem Zahodnem bregu.