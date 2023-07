Takšnega vremena nismo pričakovali: nad Slovenijo močan nevihtni sistem

Za danes je bil napovedan najbolj vroč dan s popoldanskimi nevihtami, a se je vreme odločilo, da bo spremenilo svoje načrte in načrte vseh ostalih Slovencev. Zgodaj zjutraj je po pisanju Meteoinfo Slovenija našo državo od zahoda proti vzhodu prešel močan nevihtni sistem.

Krajevno so se pojavila neurja z močnimi sunki vetra, ki so lokalno presegli hitrost 100 km/h, in nalivi.

Zakaj je prišlo do tako nagle spremembe vremena, smo vprašali dežurnega meteorologa Branka Gregorčiča. »Nevihte, ki so sredi noči nastale nad severno Italijo, so zgodaj zjutraj prešle tudi Slovenijo in res niso bile pričakovane. Ponekod smo izmerili viharne sunke vetra, predvsem v južni polovici Slovenije.«

Okoli 5.30 je močno neurje z vetrom zajelo tudi večji del Notranjske, ki je povzročil izpad elektrike v občini Cerknica, Bloke ... O izpadih električne energije zaradi podrtega drevesa, ki je pretrgal daljnovod, poročajo tudi iz občine Dolenjske Toplice, del občine Novo mesto ...

Kaj nas čaka?

»Čez dan bo vseeno povečini sončno in vroče, nove nevihte pa lahko pričakujemo ponoči in predvsem jutri,« napoveduje Gregorčič.