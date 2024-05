Rop v centru Ljubljane, varnostniku se je fizično uprl

V četrtek ob 17.30 so bili ljubljanski policisti obveščeni o roparski tatvini na območju centra Ljubljane. Ugotovili so, da je neznanec vstopil v trgovino in v nahrbtnik dal več izdelkov, nato pa iz trgovine odšel. Pri tem ga je opazil varnostnik in stekel za njim, storilec pa se mu je fizično uprl. Po prerivanju mu je uspelo zbežati.

Opis storilca: moški, star med 35 in 40 leti, visok med 190 in 195 cm, suhe postave, oblečen je bil v džins hlače, črno kratko majico in črno jakno. Policisti še zbirajo obvestila za izsleditev storilca in bodo o vseh okoliščinah obveščali pristojno državno tožilstvo.

Izpod pulta pograbila cigarete in zbežala

Prav tako v centru mesta pa je v četrtek okoli 10. ure v prodajalno vstopila ženska in želela cigarete, a jih je nato brez plačila želela zadržati, kar pa je preprečila trgovka. Storilka je nato izpod pulta pograbila več škatel cigaret in zbežala. Policisti še zbirajo obvestila za izsleditev storilke in bodo o vseh okoliščinah obveščali pristojno državno tožilstvo.