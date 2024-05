Stolp Kristal je razsvetlil ognjemet: odprtje popestrili Nina Pušlar in Slovenski zvoki

Več kot 2000 obiskovalcev se je zbralo na uradnem odprtju stolpa Kristal v Rogaški Slatini, v štirih urah pa se je nanj povzpelo 1100 obiskovalcev. Odprtje je bilo daleč največji dogodek v zadnjih letih v Rogaški Slatini, ki je mnogim znana predvsem kot zdraviliški kraj, ki se ponaša tudi z izvirom mineralne vode. »Stolp Kristal ni samo ponos naše občine Rogaška Slatina, temveč je ponos vse Slovenije. Zgrajen je iz več kot 2600 kubičnih metrov betona v obliki kristala, ki pooseblja zgodovino Rogaške Slatine, več kot 500 kvadratnih metrov steklenih površin pa omogoča čudovit razgled na vse strani. Uspelo nam je realizirati največjo investicijo v 30-letni zgodovini naše občine,« na odprtju ni skrival navdušenja župan Rogaške Slatine Branko Kidrič, ki si je močno prizadeval, da bi se Slatinčani ponašali z najvišjo zgradbo pri nas. Stolp v višino meri 106 metrov, do vrha pa se bodo obiskovalci z dvigalom pripeljali v pičlih 34 sekundah. In to vse dni v letu, neodvisno od vremenskih razmer. Na odprtju so seveda poskrbeli za glasbeno popestritev.

Na odprtju je zbranim zapela Nina Pušlar. FOTO: VITO KORBAR

Bilo je impozantno. FOTO: VITO KORBAR

Trak so prerezali nekdanji minister Zdravko Počivalšek, direktorica Direktorata za turizem Dubravka Kalin in župan Branko Kidrič. FOTO: VITO KORBAR

Prisotnim je zapela pevka Nina Pušlar, nastopili so učitelji Glasbene šole Rogaška Slatina, tudi priznani domači ansambel Slovenski zvoki, ko se je zmračilo, pa je stolp Kristal osvetlil čudovit ognjemet. »Fantastično ste znali povezati svojo tradicijo in svoje znanje z drznostjo, ki je v teh časih še kako potrebna,« je navzočim polaskala Dubravka Kalin, generalna direktorica direktorata za turizem z ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport, in zaželela domačinom, da bi jim s to mojstrovino uspelo privabiti čim več gostov. Kristal je edini stolp pri nas s kavarno na vrhu oziroma tik pod vrhom, na višini 96 metrov, in edini v državi, ki omogoča interaktivne vsebine. Na 104 metrih višine, ki je zadnja postaja, je odprta terasa na prostem, na kateri se lahko po okolici naenkrat razgleduje do 150 obiskovalcev.