Ta vas je slovenska prestolnica česna (FOTO)

Njiva mora biti novovaška. Moja je le kakih 100 metrov od vaškega zvonika, ki so ga naši predniki postavili s prodajo česna,« pravi Boris Gorela s kmetije Gorela iz Nove vasi nad Dragonjo. To je slovenska prestolnica česna in tudi sicer je česen v tisočletni preteklosti vasi odigral nadvse pomembno vlogo. Domačini in legenda vedo povedati, da so z izkupičkom od njegove prodaje v vasi zgradili marsikaj, leta 1896, kot rečeno, tudi zvonik ob Marijini cerkvi. In kot dodaja Gorela, je zato njihov istrski česen tako dober, za marsikoga najboljši na svetu. »Njiva mora biti novovaška. Moja je le kak...