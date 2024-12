Svetovni dan boja proti aidsu: Od stigme do naprednega zdravljenja

Aids, bolezen, ki jo povzroča virus HIV, je bil v preteklosti sinonim za smrtno obsodbo in globoko stigmatizacijo. Prvi primeri so bili zabeleženi v osemdesetih letih prejšnjega stoletja, ko je javnost aids pogosto povezovala z določenimi marginaliziranimi skupinami, kar je pripomoglo k širjenju predsodkov in diskriminacije.

Danes, več kot 40 let pozneje, je slika povsem drugačna. Napredek v medicini je omogočil, da ljudje s HIV živijo dolgo in kakovostno življenje, če imajo dostop do ustreznega zdravljenja.

Aids je posledica nezdravljene okužbe z virusom HIV, ki oslabi imunski sistem in omogoči razvoj resnih okužb in bolezni. V osemdesetih letih prejšnjega stoletja so bili oboleli pogosto stigmatizirani in izločeni iz družbe.

Zaradi omejenega znanja in pomanjkanja zdravil so se soočali z neizbežnim koncem in družbeno izključenostjo. Medijske upodobitve bolezni so bile pogosto senzacionalistične in so dodatno utrjevale predsodke.

Visoka kakovost življenja

Danes je situacija bistveno drugačna. Učinkovita protiretrovirusna terapija (ART) omogoča, da se virus HIV pri večini obolelih zniža na nezaznavno raven, kar pomeni, da virus ni več prenosljiv.

Simbolična fotografija. FOTO: Foremniakowski Getty Images

Sodobno zdravljenje vključuje jemanje kombiniranih zdravil enkrat dnevno, kar izboljša kakovost življenja in preprečuje napredovanje bolezni v aids. Poleg tega globalne kampanje, kot je iniciativa »95-95-95«, ciljajo na zgodnje testiranje, dostop do zdravljenja in obvladovanje bolezni po vsem svetu.

Kljub medicinskemu napredku pa stigmatizacija še vedno obstaja, čeprav v manjši meri. Sodobne izobraževalne kampanje in pobude za ozaveščanje širše javnosti o HIV in aidsu skušajo zmanjšati predsodke, spodbujajo testiranje in podpirajo odprt dialog o bolezni.

Polno in dolgo življenje

Aids danes ni več neozdravljiva smrtna obsodba, temveč obvladljiva kronična bolezen, če je pravočasno diagnosticirana in zdravljena. Napredek v medicini in sprememba družbenega odnosa do obolelih je omogočil, da ljudje s HIV lahko živijo polno in dolgo življenje.

Kljub temu ostajajo izzivi, kot sta dostop do zdravljenja v manj razvitih državah in preostala družbena stigmatizacija. Svetovni dan boja proti aidsu nas opominja, da moramo nadaljevati boj za enakopravno obravnavo obolelih in univerzalni dostop do zdravstvene oskrbe.

Preberite še: