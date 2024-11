Poglejte, kaj vse lahko počnete v muzeju spolno prenosljivih okužb v Ljubljani (FOTO)

V Ljubljani ob svetovnem dnevu boja proti aidsu vrata zopet odpira Muzej spolno prenosljivih okužb, ki je posebej namenjen ozaveščanju mladih. Le ti se bodo lahko v sproščenem okolju v stilu nočnega življenja informirali o razširjenih okužbah in preventivi, uporabi kondoma in rednem testiranju. Muzej bo odprt ob delovnikih do 12. decembra.

Kot so sporočili iz združenja DrogArt, so spolno prenosljive okužbe v zadnjem desetletju po vsej Evropi močno v porastu, predvsem okužbe z gonorejo, klamidijo in sifilisom.

Pod vplivom alkohola in drog pozabijo na zaščito

Ozaveščevalni Muzej spolno prenosljivih okužb. FOTO: Blaž Samec

Na udaru so še posebej mladi, saj okužbe slabo poznajo, hitrejšemu širjenju pa botruje tudi nočno življenje, kjer pod vplivom alkohola in drog večkrat pozabijo na zaščito. Muzej spolno prenosljivih okužb odgovarja ravno na ta problem, je pojasnila Tanja Rudolf Čenčič iz socialnega marketinga Iz principa.

Poleg informativnih so v muzeju tudi različne interaktivne vsebine, kot sta na primer reševanje kvizov in »treniranje« pravilnega nameščanja kondomov. Sicer pa lahko mladi izvedo vse o okužbah in njihovi zgodovini, še bolj podrobno o HIV, klamidiji, genitalnem herpesu, HPV, gonoreji, hepatitisih B in C ter sifilisu.

Dodobra lahko spoznajo zgodovino ter različne postopke testiranja in testirne točke. Raziskujejo lahko mite in resnice o okužbah, resnične zgodbe okuženih, spolne igračke ter rešujejo štiri različne Kahoot kvize, so sporočili iz muzeja.

Tvegane spolne odnose imajo tudi starejši

Tudi zdravnica Evita Leskovšek, ki je zelo aktivna pri promociji varne spolnosti, je ob odprtju poudarila pomen učinkovitega ozaveščanja mladih, za katere je ključno, da prepoznajo nujnost zaščite, še preden začnejo spolne aktivnosti. Pomembna ciljna skupina pa so tudi starejši, za katere se vedno bolj kaže, da imajo prav tako tvegane spolne odnose.

Muzej spolno prenosljivih okužb bo odprt vse delovnike do 12. decembra. Zasnovali so ga v socialnem marketingu Iz principa, ki je projekt Združenje DrogArt, s sofinanciranjem pa ga omogočajo ministrstvo za zdravje, Mestna občina Ljubljana in Mestna občina Maribor.