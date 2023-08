Večji nevihtni sistem dosegel Slovenijo, prižgali alarm za točo

Današnje popoldne utegnejo marsikje po državi zaznamovati nevihte. Možne naj bi bile tudi močnejše, že dopoldne smo napovedovali, da obstaja verjetnost toče. Malo pred 15. uro je bila velika verjetnost toče na več območjih po državi.

Center za obveščanje RS ob popoldanskih nevihtah opozarja: »Po podatkih Oddelka za meteorološko prognozo, Agencije RS za okolje, je večji nevihtni sistem od severa dosegel območje Koroške in se pomika proti jugu. Diagnostična orodja za spremljanje neviht kažejo na to, da nevihtni sistem lahko spremljajo nalivi, močni sunki vetra in toča.

Poleg omenjenega nevihtnega sistema, nastajajo v pasu od Gorenjske prek Koroške do Prekmurja še posamezne nevihte, ki se tudi lahko razvijejo v močnejše. »Povečana nevihtna aktivnost bo predvidoma vztrajala do večernih ur. Nekatere nevihte lahko dosežejo tudi južno Slovenijo,« še opozarjajo.

Kje je velika verjetnost toče:

Radarska slika padavin:

