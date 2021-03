Streslo nas je z magnitudo 5,4

Potresi v marcu na našem območju. FOTO: Arso

Ste ga čutili? Se je močno streslo?

V soboto, 27. marca 2021, ob 14.47 so seizmografi državne mreže potresnih opazovalnic zabeležili potres magnitude 5,4 pod Jadranskim morjem, 200 km jugovzhodno od Ljubljane, so sporočili z Urada za seizmologijo.Po prvih podatkih so potres čutili posamezni prebivalci v višjih nadstropjih. Seizmologi ocenjujejo, da intenziteta (učinki) potresa v Sloveniji ni presegla III. stopnje po evropski potresni lestvici (EMS-98).Agencija RS za okolje sicer ves čas spremlja opazovalnice. Vsak dan se zgodi kakšen, a že dolgi ni bilo takšnega s tako visoko inteziteto.