Stranke skupne liste Povežimo Slovenijo podpisale sporazum, med kandidati tudi pevec

Stranke SLS, Konkretno, Zeleni Slovenije, NLS in Novi socialdemokrati so danes slovesno podpisale sporazum o skupnem nastopu na državnozborskih volitvah pod imenom Povežimo Slovenijo. Predstavili so tudi programska izhodišča. Novinarsko konferenco je s pesmijo zaključil Oto Pestner, ki bo kandidiral za poslanca.

Kot so dejali predstavniki gibanja, je njihova vizija Vizija gibanja, da Slovenija zdravega razuma zagotavlja, da je ustvarjalno delo cenjeno, da ne obremenjuje okolja in poskrbi za tiste, ki se znajdejo v težavah.

Skupno kandidatno listo bodo z izjemo stranke Konkretno, v katero sta se nedavno združili vladna SMC in zunajparlamentarna Gas, torej oblikovale neparlamentarne stranke. Večinoma gre za stranke, ki so jim javnomnenjske ankete kazale skromno podporo javnosti in računajo, da bi s skupnim nastopom lahko združile podpornike in z njihovimi glasovi prestopile parlamentarni prag.

Celotno novinarsko konferenco si lahko ogledate v spodnjem videu.