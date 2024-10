Strah pred zeleno nacionalizacijo: kako je z omejevanjem lastninske pravice na kmetijskih zemljiščih in v gozdovih?

Ustavni pravnik Igor Kaučič: »Ustava poudarja, da pravica do zasebne lastnine ni le ekonomska pravica, marveč je hkrati tudi temeljna človekova pravica, klasična liberalna pravica, omejena z ekonomsko, socialno in ekološko funkcijo.« 33. člen ustave ureja pravico do lastnine. Ustava v 33. členu o pravicah in svoboščinah ureja tudi pravico do zasebne lastnine, pri tem pa brez slehernih omejitev poudarja, da je v Sloveniji zagotovljena pravica do zasebne lastnine. Na drugi strani pa razlastitve ureja tako, da lastnine ni moč nikomur odvzeti razen v javno korist, in sicer v primerih in pod pogo...