Stiska v SB Murska Sobota, začasno ukinili negovalni oddelek

»Zaradi povečanega števila bolnikov, ki obolevajo za respiratornimi obolenji, se v naši bolnišnici soočamo z velikim pomanjkanjem postelj na Infekcijskem in Internem oddelku,« so sporočili iz Splošne bolnišnice Murska Sobota. Zaradi tega so začasno ukinili negovalni oddelek in povečali število postelj za akutno bolnišnično obravnavo: »Odsek za pobolnišnično zdravljenje in rehabilitacijo deluje v okrnjeni obliki in ima 28 postelj. Na tem odseku zdravimo in rehabilitiramo bolnike po obsežnejših operativnih posegih in možganskih kapeh s hudo telesno prizadetostjo.«

V primeru stavke

Iz bolnišnice še opozarjajo, da se utegne jutri zgoditi stavka: »V tem primeru veljajo navodila stavkovnega odbora, v primeru, da do stavke ne bo prišlo, bodo vsi bolniki obravnavani na dodeljeni termin. Še enkrat naprošamo, da pacienti sledijo informacijam v medijih.«

Če do nje pride, bodo v bolnišnici opravljali vse storitve,

katerih opustitev bi v krajšem času vodila v nepopravljivo hudo okvaro zdravja;

zdravljenje vročinski stanj ali infekcij,

zdravljenje poškodb in zastrupitev,

zdravljenje kroničnih bolezni,

druge storitve nujne medicinske pomoči,

opravljanje prvih pregledov brez čakalne dobe najmanj v obsegu, ki potrjuje ali izključuje stanja iz prejšnjih navedb,

predpisovanje zdravil in medicinskih pripomočkov za zdravljenje stanj iz prejšnjih navedb.

»Poleg navedenega bomo v ambulantnih dejavnostih opravljali preglede pod stopnjo nujnosti zelo hitro. Zdravnik je v času stavke dolžan opravljati še vse zdravstvene storitve za otroke do 18. leta starosti ter bolnike, starejše od 65 let, vse zdravstvene storitve v zvezi z nosečnostjo in porodom ter ukrepe za preprečevanje in obvladovanje nalezljivih bolezni. Pri operativi bomo na ta dan izvajali samo nujne posege in posege pri bolnikih z rakom,« so še pojasnili.