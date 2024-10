Steyerjeva umetniška zbirka še bogatejša (FOTO)

Na znanem vinogradniškem posestvu Steyer v Plitvici in na Plitvičkem Vrhu je septembra potekala 5. mednarodna slikarska kolonija Vino in prijateljstvo 2024, ki je letos na obrobje Apaške doline pritegnila 11 likovnih umetnikov iz Slovenije in tujine. Umetnost, kultura in vino spadajo skupaj, zato se je tudi družina Steyer že leta 2016 odločila vzpostaviti nove prijateljske vezi prek likovne zgodbe.

Likovniki so se letos družili tri dni, gostitelji pa so poskrbeli za prijetno nastanitev, manjkalo ni niti dobre hrane in seveda njihove vrhunske kapljice, ki je tudi tokrat ustvarjalcem dajala navdih. Vsak udeleženec je pripravil vsaj dva izdelka za posebno razstavo, ki jo bodo odprli konec novembra.

Posest Steyer, kjer se prepletata vino in kultura, je bogatejša za nove umetnine.

Velika vina so navdih velikim umetnikom in velika umetnost navdih velikim vinarjem.

Vsakdo je našel svoj navdih.

Vsak svoj kotiček

Na letošnji koloniji, kjer je ustvarjanje spremljal kustos in likovni kritik Mario Berdič Codilla, so po večini sodelovali akademski umetniki. Vseh 11 je po eno likovno delo podarilo hiši gostiteljici v stalno zbirko umetniških del družine Steyer. Prišli so slikarji Viktor Šest (Maribor), Lojze Kalinšek (Cerklje na Gorenjskem), Igor Orešič (Ruše), Matjaž Duh (Maribor), Laszlo Nemeš (Zalaegerszeg, Madžarska), Bogdan Čobal (Maribor), Jerca Šantej (Sevnica), Rado Jerič (Pernica) in Tatjana Mijatović (Radenci) ter kiparja Robert Jurak (Ključarovci) in Vika Potočnik (Ljubljana).

»Že dobro leto po odprtju prenovljenega in razširjenega vinogradniško-turističnega posestva Steyer v Plitvici pri Gornji Radgoni, bilo je jeseni 2016, sta se lastnika Danilo in Magda odločila za dodatno kulturno dejavnost v obliki prve mednarodne likovne kolonije z ambicijo. Vinogradniško posestvo obsega turistično kmetijo, vinsko in arhivsko klet z vinsko banko, sušilnico za grozdje, prostorom za kuhanje žganja in pridelavo olja in tako naprej. V velikem poslovnem objektu je na voljo mnogo prostorov za razne dejavnosti, še posebno se zdijo primerni za likovno ustvarjalnost, saj lahko prav vsak udeleženec najde svoj kotiček, tako zunaj kot znotraj sodobno urejene stavbe,« nam je povedala udeleženka vseh kolonij Tatjana Mijatović, idejna vodja in pobudnica dogodka pri Steyerjevih.

Ko se je Bogdan Čobal utrudil s čopičem, je sedel za klavir.

3 dni so se družili in ustvarjali.

Ustvarjala je tudi nekdanja ljubljanska županja in političarka Vika Potočnik.

Ob tem je dodala: »Zaključili smo še eno likovno ustvarjanje v hiši dišečega traminca. Družini Steyer se zahvaljujemo za gostoljubje in da so prepoznali vrednost tovrstnih umetniških srečanj. Njihova hiša je bogatejša za 11 likovnih del, ki bodo dopolnila že sicer bogat fundus umetnin. Razstavo nastalih del bomo odprli 23. novembra. Hvala tudi vsem umetnicam in umetnikom za prijetno in kreativno druženje ter ustvarjanje na 5. mednarodni slikarsko-kiparski kolonij.«

Povezujejo s kulinariko

Tudi sicer pri Steyerjevih vino ves čas povezujejo s kulinariko, likovno umetnostjo in literaturo. Za projekt Vino je glasba je Renato Ribič pred časom napisal skladbo, domačo himno Steyer bouquet – Božji vrt, ki jo izvajajo glasbeniki družine Steyer, literarna pričevanja avtorjev tega območja pa so odtisnjena skozi besede in oči pisateljice Norme Bale. Goste na domačiji v svet izbranih vin popelje vinar Danilo, v svet kulinarike pa njegova žena Magda.

»Vino je bilo in ostaja pogost motiv v literarnih besedilih umetnikov, ki izhajajo iz radgonsko-kapelskega podokoliša. Že zelo zgodaj se pojavi tudi v zgodovinskih zapisih. To priča, da sta vino in vinska kultura prežeta z našo mislijo, čutenjem in dediščino,« pravi Norma Bale, Renato Ribič pa dodaja: »Zelo sem navdušen nad vini prijatelja Danila, najbolj nad dišečim tramincem. Hkrati sem privrženec promocije Slovenije in njene izvorne kulture. Delo pri projektu je zame čisti užitek.«

Gostiteljica Magda je pazila, da nihče ni bil lačen ali žejen.

Predah so izkoristili za kozarec rujnega.

Vseh enajst je po eno likovno delo podarilo hiši gostiteljici.

»Vino je poezija v steklenicah,« je zapisal Robert Louis Stevenson, znameniti škotski pisatelj in pesnik. »Svetova, ki se nenehno prepletata. Velika vina so navdih velikim umetnikom in velika umetnost navdih velikim vinarjem. Vino je kultura – in vrhunska vina zahtevajo vrhunske kontekste svojega užitja. Skozi vina največjih slovenskih vinarjev izpovedujemo kulturo, umetnost, tradicije, zgodbe, bitje in žitje krajev, v katerih raste vinska trta. Vinska kultura namreč vstopa v okolje v svoji totaliteti – vtisne se v naravo ljudi, podobo krajine, doživljanje sveta skozi sproščenost, družabnost, ustvarjalnost – in hvaležnost,« poudarja Danilo Steyer.

Gospodar Danilo je skrbel za peko v krušni peči.