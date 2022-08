Številne spremembe na RTV: zdaj je potrjeno, kdo bo po novem vodil Odmeve in Dnevnik

Na RTV Slovenija so razkrili, kakšna bo jesenska shema Informativnega programa TV Slovenija. Studio City se, kot kaže, dokončno poslavlja, namesto te oddaje pa bo ob ponedeljkih ob 21. uri na sporedu ponovitev Arene z Vido Petrovčič in Igorjem Pirkovičem. Ta se bo sicer redno predvajala ob nedeljah na drugem programu nacionalke.

Dnevniku, osrednji informativni oddaji Televizije Slovenija, se septembra pridružuje nov voditelj Nejc Krevs, novinar informativnega programa in dosedanji voditelj Poročil. Voditeljem večerne oddaje Odmevi Rosviti Pesek, Igorju E. Bergantu in Tanji Starič se septembra pridružuje Luka Svetina. Kot so sporočajo z RTV, ima ta izkušnje kot športni novinar in komentator, novinar in voditelj pogovornih oddaj, voditelj političnih soočenj in urednik.

Prav tako se septembra na male zaslone ob ponedeljkih vrača Tednik z Jeleno Ašičić, ob pa četrtkih Tarča z Eriko Žnidaršič. Vsako nedeljo pa bo na sporedu oddaja Intervju, v kateri na voditeljski stolček sedajo voditelji Ksenija Horvat, Jože Možina in Vida Petrovčič. Prav tako na drugem programu ostaja dnevna informativna Panorama.