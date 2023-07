Ste že slišali za Medžimursko proščenje? (FOTO)

Kulturno društvo Međimurje - Velenje (KDMV), ki ima 150 članov in deluje na območju širše Šaleške doline, je v poklon svojemu župnijskemu zavetniku priredilo 11. Međimursko proščenje (po slovensko lepo nedeljo).

V atriju Kidričeva-Kersnikova v Velenju, kjer ima društvo prostore, so pripravili pestro dogajanje s stojnicami, sodelovalo je 35 aktivnih članov, njihove dejavnosti podpirata Osrednji urad za Hrvate zunaj Republike Hrvaške in Mestna občina Velenje. Predsednik KDMV Matija Blagus je povedal, da gre za cerkveni praznik, ki ga praznuje vsaka župnija na dan zavetnika. Ker društvo ohranja tradicionalne običaje, so si izbrali tudi ta dogodek in ga narečno poimenovali Međimursko proščeje v Veleju. Nanj tradicionalno povabijo vso rodbino (sorodnike iz drugih far in krajev) in pripravijo družinsko srečanje. V vasi ali na trgu pri cerkvi postavijo stojnice, na katerih ponujajo rokodelske mojstrovine in pristno kulinariko, ob tem pa poteka prijetno druženje ob zabavnem kulturnem programu.

Predstavili so se tradicionalni lectovi srčki in medeni spominki. FOTO: Jože Miklavc

Tokrat so pripravili uprizoritev ljudskega in cerkvenega praznika, nastopili so domača tamburaška skupina KDMV, le za to priložnost poimenovana Cigan band, Starodobni kolesarji iz Gaberk, Folklorna skupina Oglarji iz Šoštanja ter harmonikarska skupina Vingosi z Vinske Gore. KDMV se vedno povezuje z domačo kulturo in ljudmi, ki so se selili predvsem zaradi zaposlitev ter kasneje porok. Prijetno dogajanje so popestrili vroča stojnica s ponudbo langušev in kolačev, vino iz Prekmurja, prikaz dela klekljaric in predstavitev drugih ročnih del, medena stojnica, lectarstvo, bižuterija ter stojnica mladih.

Dogodek je privabil številne člane društva in njihove družine ter jih povezal z domačini iz Velenja ter širše, nad njim pa je bil navdušen tudi glavni organizator Blagus, vesel obiska podžupanje MOV Aleksandre Vasiljević, drugih predstavnikov družbenega življenja iz Šaleške doline in številnih obiskovalcev.