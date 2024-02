Ste videli, kaj se je prikazalo nad trboveljsko toplarno? Pojav je pri vseh vzbudil radovednost

Nad trboveljsko toplarno se je ondan zgodilo zanimivo srečanje dima toplotnega kurjenja iz dimnika in meglenega oblaka. Križala sta se namreč v takšnih okoliščinah in na način, da sta ustvarila redko podobo. Nekaj jutranjih očividcev na prireditvenem prostoru Kipe je ob pogledu na prizor v dolini tega različno komentiralo. Eni so ob prizoru pomislili na križ in napoved sodnega dne, drugi so dimno črko T povezali s prvo črko kraja Trbovlje, nihče pa ni, zanimivo, omenjal vesoljcev.

Ne glede na različna mnenja pa je mogoče potrditi, da je bil pojav zares zanimiv in je pri vseh vzbudil radovednost, ne nazadnje je dimni križ lebdel nad krajem v osrčju rdečih revirjev.

Vse skupaj je sicer trajalo le nekaj minut, potem pa se je podoba razblinila tako hitro, kot je nastala, zato jo je bilo treba ovekovečiti karseda hitro.

Poleg nevsakdanje oblike je zanimivo še nekaj. Videti je bilo, da se je podolgovati megleni oblak ustavil nad dimnikom toplarne in na kratko lebdel na mestu, skozenj pa ga je od spodaj presekal dim iz dimnika in s tem ustvaril podobo križa ali črke T. Dim se je prav tako ustavil nekoliko višje nad prečnim oblakom, kot bi trčil ob strop in bi se nato nehal viti. Pri vsem velja omeniti tudi, da je bilo jutro jasno in da ni bilo megle.