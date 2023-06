Ste vedeli? Cviček dobiva novo podobo (FOTO)

Slovenci smo pogosto premalo ponosni na prednike in zgodovino, tako tudi pri cvičku, dolenjskem posebnežu, ki je že stoletja del tradicije. Doživel je vzpone in padce, zadnja leta pa se mu povečuje ugled. V sredo so v največji cvičkovi kleti v državi, pa tudi največji na svetu, v Kleti Krško, s ponosom predstavili novo podobo vina, ki, tako poudarjajo, združuje sodobnost, osvežilnost in edinstvenost.

800 tisoč steklenic bodo po načrtih napolnili letos.

»Cviček je zapuščina naših dedov, a na tem vinu tudi nova generacija pušča pečat s tehnološko prenovo, zdaj smo mu dali še novo zunanjo podobo. Želimo, da je prepoznaven, spremembo pa smo uvedli premišljeno, saj želimo cviček približati tudi mlajši populaciji, brez katere dolenjski posebnež nima prihodnosti,« pravi Jure Grubar, direktor in enolog Kleti Krško. Klet ima skoraj stoletno tradicijo in je najstarejši pridelovalec cvička. Je tudi prva klet, ki je cviček začela stekleničiti, in ta doba teče že dobrih 50 let. Klet Krško danes združuje skoraj 200 vinogradniških družin, kooperantov. Napolnijo 700.000 steklenic na leto, letos pričakujejo, da jih bo 800.000.

Mnogi so še vedno prepričani, da je cviček kislo vino, kar pa ni res.

»Smo največji pridelovalec cvička v državi, na kar smo izjemno ponosni. Klet je v svoji celotni zgodovini delovala povezovalno in skrbela, da so se vinogradi in krajina ohranjali ter obnavljali,« je poudaril Grubar in dodal, da je cviček tradicionalno vino, tisto, ki je našemu človeku, ob zmernem uživanju, seveda, dalo dodatno moč, ga okrepčalo in odžejalo pri vsakdanjih opravilih. Ravno tako ob hrani, veselju. »Narava je poskrbela za to, da imamo nižje alkoholne stopnje, sočno sestavo in preprostost, kakor je lahko preprost dolenjski človek. Nekdaj obilnejši pridelki se danes reducirajo, kar je dodaten prispevek današnjemu cvičku. Obdelava v vinogradih in dosledna predelava ter nega bistveno pripomorejo k boljši kakovosti. Z vsemi temi prijemi se je nekoliko spremenil tudi stil, ki ga prilagajamo sodobnemu pivcu,« je še dodal Grubar.

Tudi cviček se malce spreminja

Cviček je v zadnjih letih doživel evolucijo, razvoj, kar se kaže na kakovosti vina. Gre za tako imenovani projekt Tehnološke posodobitve pridelave grozdja in vina, ki se nanaša tako na obdelavo vinogradov kot na novosti v kleti, kjer poskušajo vinarji čim bolj izkoristiti aromatski potencial grozdja. Seveda cviček ostaja v okvirih, ki jih določa pravilnik oziroma elaborat o zaščiti cvička PTP, doseči želijo le manj grobosti in boljšo aromatiko. »Nekoč prenizki alkoholi in ekstrakti ter neharmonične surove kisline so večinoma pozabljeni. To je ta evolucija, o kateri govorimo zadnja leta, in verjamemo, da je popolnoma na mestu. S tem ko ga tehnološko, premišljeno pridelamo, povečujemo krog pivcev, naših simpatizerjev, večanje trga pa nam omogoča ne samo preživetje, temveč tudi investicije in uresničevanje tehnološke nadgradnje. Trg je neizprosen in kot tak žal tudi izjemno zasičen,« meni Grubar in dodaja, da si je njihova generacija v Kleti Krško postavila izziv in sklenili so, da je lahko cviček izjemno osvežilno vino, gladko in ne nazadnje všečno, aromatično, trendovsko, s še manj prostega in skupnega žvepla.

V zadnjih letih je doživel evolucijo. FOTOGRAFIJE: TANJA JAKŠE GAZVODA

Pod novo podobo cvička so se podpisali v podjetju Aklih, ki ga vodi specialist za brand-design Domen Gregorič: »Pred sabo smo imeli tri stebre, na katerih temelji cviček; da je ta torej sodoben, osvežilen in edinstven, v iskanju svežine novih spoznanj pa razbijamo stereotipe. Svetovni trendi vin so usmerjeni k aromatičnim, nizkoalkoholnim in nizkokaloričnim vinom, kar je prav cviček, zato je ta popolna priložnost za mednarodne preboje našega posebneža. Kombinacija arom in svežega grozdja skupaj z nizko stopnjo alkohola ustvarja svežino. Je vino kot nalašč za druženje in osvežitev, z edinstveno kombinacijo sladkorja, alkoholne stopnje in kislin. Oblikovali smo dve podobi, in sicer original ter premium cviček.«

Cviček strežejo tudi v znani gostilni Repovž v Šentjanžu, ki jo vodi Grega Repovž, predsednik JRS Slovenije in sommelier Slovenije za leto 2021. »V preteklosti je izgubil popularnost in mesto v visoki kulinariki, če ga je sploh kdaj imel. A na vidiku je obdobje, ko se bo to spremenilo, prihajajo namreč mladi vinarji s svežimi pogledi. V naši gostilni strežemo degustacijske menije z vinsko spremljavo, tako da povezujemo zgodbe vinarjev in našo hrano. V zadnjem letu in pol tako cviček strežemo tudi ob degustacijskih menijih, s čimer pokažemo zgodbo naše identitete in kulturne dediščine. Cviček je namreč pijača, na katero moramo biti v Posavju zelo ponosni,« pravi Repovž, sicer tudi član Društva vinogradnikov Šentjanž. V klepetu pove, da cviček v gostilni delno strežejo tudi iz provokacije. »Tako želimo ljudem pokazati, kaj zamujajo, če ga ne poskusijo zaradi predsodkov. Večina, ki ga poskusi, reče, da če bi vedeli, da je cviček tako dober, bi ga naročili večkrat. Mnogi imajo namreč še vedno v glavi prepričanje, da gre za kislo vino, kar pa ni res, danes je cviček pijača z idealnim razmerjem med potešitvijo žeje in užitkom.«

Jure Grubar, direktor in enolog Kleti Krško