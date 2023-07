Ste slišali za svetovno prvenstvo akrobatskih golobov? Brankovi so bili odlični šesti

Med 15. majem in 21. julijem 2023 je potekalo svetovno prvenstvo akrobatskih golobov (pasme birmingham roller) v jatnem letu. Sodelovalo je kar 70 jat iz 11 držav s štirih celin. Sodnik Paul Lee iz Anglije je v tem času obiskal vse države udeleženke in sodil na kar 70 tekmah, na katerih je barve Slovenije zastopal član Kluba vzreditelj golobov akrobatov SAG Slovenije, Branko Pajič iz Satahovcev pri Murski Soboti. Pri nas se z akrobatskim golobarstvom ukvarja ducat golobarjev, tokratna uvrstitev pa je doslej najboljša slovenska v tej disciplini.

Med letom se jih mora v istem trenutku pet ali več zavrteti v globino najmanj pet metrov.

Predstavil se je z jato, ki jo je sestavljalo 18 golobov, katerih naloga je bila, da se jih med letom v istem trenutku pet ali več odtrga od glavnine jate in spusti v globino najmanj pet metrov. Več ko se jih pravilno spusti, več točk prejme tekmovalec. Pravico do udeležbe na svetovnem prvenstvu ima sicer jata, ki se kvalificira na državnem prvenstvu ali v določeni regiji. Jata slovenskega predstavnika se je uvrstila na šesto mesto, kar je izjemen dosežek v takšni konkurenci. Prvi je bil Irec Anthony Robinson, drugi Anglež Lee White, tretji Američan Charlie Gonzales, četrti Irec Mick McConville in peti Američan Jack Meyers.

Branko Pajič, levo, s sodnikom Paulom Leejem. FOTO: Osebni arhiv

Tekmovanje je kot rečeno potekalo v več državah oziroma pri vseh udeležencih, ki jih je obiskal sodnik. Ta je dolgo turnejo začel v ZDA, sledile pa so Kanada, Romunija, Bolgarija, Srbija, Bosna in Hercegovina, Slovenija, Irska, Anglija, Južna Afrika in Avstralija.