Na POP TV odpirajo šampanjce: Ste slišali, koliko davkoplačevalskega denarja namenjajo šovu Masterchef Slovenija?

Kmetijski sektorji mleka, mesa in sadja ter kmetijsko ministrstvo so se odločili za promocijo izdelkov v televizijski oddaji Masterchef Slovenija. Kot so pojasnili na ministrstvu, je bila želja sektorjev, ki akcijo večinsko financirajo, nagovoriti potrošnike tudi prek različnih kuharskih oddaj, ki jih spremljajo ljubitelji dobre hrane in kuhanja.

Za zakup medijskega prostora, izvedbo kreativnih storitev in druge promocijske umestitve za sektor mleka, mesa in sadja so izbrali licenčno oddajo Masterchef Slovenija, katere ekskluzivno pravico predvajanja ima podjetje Pro Plus. FOTO: Arhiv Oddaje Masterchef Slovenija Slovenske Novice

Odločitev o zakupu medijskega prostora v kuharski oddaji Masterchef Slovenija so sprejeli kmetijski sektorji mleka, mesa in sadja, ki v 60 odstotkih sofinancirajo promocije. Svoje predstavnike v odborih sektorjev imajo kmetje, Zadružna zveza Slovenije, Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij pri Gospodarski zbornici Slovenije (GZS), Kmetijsko-gozdarska zbornica Slovenije (KGZS) in drugi predstavniki, so v današnjem sporočilu za javnost zapisali na ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Odločitev o zakupu medijskega prostora v omenjeni oddaji so potrdili na seji sveta za promocijo kmetijskih in živilskih proizvodov, ki ga sestavljajo predstavniki zadružne zveze, zbornice kmetijskih in živilskih podjetij, KGZS in kmetijskega ministrstva.

Kot navaja Žurnal, je ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano oddalo javno naročilo, s katerim želijo promovirati znak »Izbrana kakovost – Slovenija« za sektor mleka, mesa in sadja. Iz dokumentacije je razvidno, da je bilo merilo, ki so ga uporabili, najnižja ponudbena cena brez davka. Produkcija plus je predložila ponudbo v višini 199.999,48 evra z DDV. Izvedli so en krog pogajanj, v njem pa ministrstvu ni uspelo znižati cene.



Po sedmih letih promocije na televiziji, radiu, internetu in prek zunanjega oglaševanja »je bila odločitev in želja sektorjev predvsem nagovoriti potrošnike tudi prek različnih kuharskih oddaj, dogodkov, tudi tedna restavracij ipd.,« so pojasnili na ministrstvu. Kot so dodali, želijo primarno nagovoriti potrošnike, ki so ljubitelji dobre hrane in kuhanja ter širše, predvsem segment hotelov, restavracij in cateringa (HoReCa).

»Kmetijski produkti (mleko in mlečni izdelki, meso in mesni izdelki ter sadje in izdelki iz sadja), ki jih skupno promoviramo, sovpadajo prav z vsebinami kuhanja in segmenta HoReCa sektorja, torej primarna in poglavitna ciljna publika za ta zakup so prav gledalci kuharskih oddaj, ki so potencialni kupci teh izdelkov,« so navedli.

Kot so še dodali na ministrstvu, omenjeno promocijo sofinancirajo sektor mleka, mesa in sadja iz namenskih sredstev, del pa bo šel tudi iz integralnih sredstev proračuna.