Vojak v akciji: zaradi resničnostnega šova se bo Šarec moral zagovarjati pred poslanci

Poslanska skupina NSi je zahtevala sklic nujne seje komisije DZ za nadzor javnih financ zaradi porabe skoraj dveh milijonov evrov javnih sredstev ministrstva za obrambo za dokumentarno resničnostno serijo Vojak v akciji. Serija bo po prepričanju ministra za obrambo Marjana Šarca v Slovensko vojsko privabila nove kadre.

Komisija bo zasedala v petek

Na ministrstvu za obrambo (Mors) nameravajo vojaški poklic zaradi pomanjkanja kadra promovirati z resničnostno dokumentarno serijo Vojak v akciji. Za deset epizod bi Mors namenil skoraj dva milijona evrov, predvajana pa naj bi bila prihodnjo jesen. Minister Šarec ob tem upa, da bo serija imela enak učinek na promocijo poklica med mladimi, kot ga imajo kuharske oddaje za poklic kuharja.

Po poročanju Financ je obrambno ministrstvo na javnem naročilu za serijo dobilo dve ponudbi. Družba Akademija Ris, svetovanje je oddala ponudbo v višini 1.949.403 evrov z DDV, Sme kreativna produkcija in Multimedijske storitve Jan Kok pa ponudbo v višini 777.140 evrov z DDV.

Ministrstvo je cenejšo ponudbo izločilo kot nedopustno, ker s partnerjem nista oddala zahtevanega finančnega zavarovanja za resnost ponudbe, zahtevanih referenčnih potrdil pa tudi dokazila, da se bo serija predvajala na televizijskih programih z nacionalnim dosegom ne.

Družba nekdanjega pripadnika specialnih enot brez prometa in zaposlenih

Družba Akademija Ris je v lasti nekdanjega pripadnika specialnih enot Slovenske vojske (SV) Luke Zorenča. Družbo, ki je brez prometa in zaposlenih, je Zorenč prevzel dva meseca pred objavo poziva Morsa, za Večer pa je zatrdil, da ima za predvajanje na televiziji podpisano pismo o nameri, v katerem nastopajo kot zunanji izvajalci.

Informacijo je za Večer potrdila medijska hiša Pro Plus: »Pismo o nameri smo podpisali, ker ocenjujemo, da gre za vsebinsko zanimiv projekt, o njegovem predvajanju pa bi razmislili, če bi kakovost in moč vsebine pritegnili naše gledalce.«

Na sejo komisije DZ za nadzor javnih financ so tako poleg Šarca vabljeni tudi direktor Akademije Ris Luka Zorenč, predsednik nadzornega sveta Društva slovenskih režiserjev in režiserk Klemen Dvornik in predsednik sveta Slovenskega filmskega centra, javne agencije RS Peter Kep.