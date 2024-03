Stavkajo zdravniki, operativci 112, danes pa še tožilci

Tudi po sredinem prvem sestanku z vladno pogajalsko skupino namreč niso nič bližje rešitvi problematike tožilskih plač, mineva pa že več kot devet mesecev, odkar je ustavno sodišče ugotovilo, da so plače sodnikov in tožilcev prenizke in zakonodajalcu naložilo, da to neustavnost odpravi.

Odločitev o izvedbi današnje enodnevne stavke so tožilci sprejeli sredi februarja, z njeno napovedjo pa se je v torek na dopisni seji seznanila tudi vlada. V sredo pa so tožilci prvič sedli za skupno mizo z vladno pogajalsko skupino, ki jo vodi minister za javno upravo Franc Props. Dogovorili so se, da se ponovno sestanejo čez 14 dni, ko tožilci od vladne strani pričakujejo konkreten predlog za rešitev njihovih stavkovnih zahtev.

Po besedah vodje stavkovnega odbora tožilcev Barbare Prevolšek Rajić bodo danes stavkali na večini tožilstev v državi, izjema je vrhovno sodišče, kjer sta se za stavko odločila le dva tožilca. Posledično se je pod sklep o stavki tokrat podpisalo nekaj manj tožilcev kot konec januarja, ko je svoje podpise prispevalo več kot 170 tožilcev.

Od vsakega tožilca odvisno, za koliko časa bo prekinil delo

»Ne glede na to, da je že več kot devet mesecev od izdaje ustavne odločbe glede sodniških in tožilskih plač, vlada doslej ni predstavila nobenega konkretnega predloga za njeno izvršitev ter s tem izpolnitev stavkovnih zahtev,« je za STA poudarila Prevolšek Rajić.

Glede poteka današnje stavke je pojasnila, da morajo tožilci med stavko skladno z zakonodajo zagotavljati nujne obravnave vključno z dežurstvi, »od vsakega posameznega tožilca pa bo odvisno, za koliko časa bo prekinil delo,« je dodala.

V času stavke bodo tožilci opravljali državno tožilsko službo skladno z navodili generalnega državnega tožilca in v obsegu, ki zagotavlja nemoteno delovanje državnega tožilstva v zadevah, ki so po naravi stvari prednostne, nujne, hitre, vezane na zakonske ali drugačne roke oziroma na delo drugih organov, in druge naloge, s katerimi se preprečuje nastanek škode za postopke, v katerih deluje ali sodeluje državno tožilstvo.