Neverjetno: poglejte, kaj je sporoča Ikea

V četrtek, 1. aprila, ko je vlada zaradi zajezitve širjenja novega koronavirusa »zaprla« državo, je svoja vrata zaprla tudi ljubljanska Ikea. Nič čudnega, kajne? A številni so bili presenečeni ko so ugotovili, da so številne druge pohištvene trgovine odprte. Odprtje jim je omogočil vladni odlok z izjemo, ki določa, da so lahko odprte tudi trgovine s tehničnim blagom, kamor sodi tudi pohištvo, saj se za to blago izdaja garancijski list.Ljubljanska Ikea je najprej napovedala, da bo do 12. aprila zaprta, danes pa so kupce razveselili, da v četrtek 8. aprila ponovno odpirajo svoja vrata. »Hej! 8. aprila zopet odpiramo vrata svoje trgovine! Preveri proste termine, rezerviraj svojega in nas obišči – veselimo se tvojega obiska,« so zapisali na svoji uradni facebook strani. Za obisk se je tako kot pred zaprtjem treba prijaviti na njihovi spletni strani.Na Ikeo smo naslovili vprašanja, zakaj je prišlo do spremembe. Odgovore bomo objavili, ko jih prejmemo.