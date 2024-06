Spekle so 70 vrst sladkih in slanih potic (FOTO)

Lancova vas, nedaleč od Ptuja, je bila pred dnevi prizorišče velike razstave potic in ročnih del Društva podeželskih žena in deklet (DPŽD) Lancova vas, ki jo vodi predsednica Jožica Maroh. Dekleta in žene z veliko domišljije ustvarijo tisto, kar si zamislijo, pri čemer jih usmerjata mentorja Verena in Zvonko Mikša iz Dornave. Zakonski par je sicer daleč naokoli znan po tem, da skrbi za našo kulturno dediščino, posebno pa izstopata v izdelovanju neverjetno čudovitega cvetja iz krep papirja.

Vezi, ki jih ni mogoče pretrgati

»Za nama je čudovit konec tedna, saj sva ga preživela s čudovitimi ljudmi, ki so naju napolnili z neizmerno energijo. Zato čutiva, da morava izreči veliko zahvalo vsem, ki so naju tako presenetili in razveselili, najbolj pa članicam DPŽD Lancova vas, ki so krive za ta čudoviti dogodek. V letih sodelovanja smo spletli vezi, ki jih nič ne more pretrgati,« nam je zaupal Zvonko.

Verena in Zvonko Mikša izdelujeta neverjetno cvetje iz krep papirja.

Za nama je čudovit konec tedna, saj sva ga preživela s čudovitimi ljudmi.

Odprtja razstave in priložnostnega programa, ki ga je vodila članica društva Bojana Mlakar, so se udeležili številni gostje, iz ust Eve Malek je zadonela tudi slovenska himna. »Lancova vas se lahko pohvali z bogato kulturno dediščino, ki jo predstavlja tukajšnje folklorno društvo. Zato so pevke ljudskih pesmi, ki jih vodi Irena Sitar, zapele nekaj pesmi, na prireditvi pa niso manjkali niti župan občine Videm Brane Kolednik, predsednik Krajevne skupnost Lancova vas Miran Podgoršek in župnik videmske župnije pater Benjamin, ki je dogodek tudi blagoslovil,« navdušeno pripovedujeta zakonca.

Praznik

Zvonka in Vereno so na odprtju presenetili ljudski godci iz Turističnega društva Breza Pragersko Gaj in to, kot je povedala predsednica tega društva Milena Furek, s posebnim namenom. Zakonca sta namreč v društvu zelo aktivna, ponosni pa so predvsem na promocijo društva z njunim cvetjem iz krep papirja. Ideja za razstavo potic se je porodila predsednici društva Marohovi, poimenovali so jo Praznik na vasi v Lancovi vasi. »Zaradi tega vsako leto pred razstavo zadiši po domačih poticah, saj ni praznika na vasi brez domače potice, naše kulinarične kraljice. Pridne gospodinje iz Lancove vasi so na ogled in pokušino postavile kar 70 vrst tako slanih kot sladkih potic,« poudarja Zvonko.

Društvo žena in deklet

Zakonski par je daleč naokoli znan po tem, da skrbi za našo kulturno dediščino.

V vseh letih delovanja DPŽD Lancova vas so bila poleg kuharskih tečajev v ospredju tudi ročna dela. »Najprej so za božični čas pripravljale izdelke iz ličja in naredile čudovite jaslice, izdelovale so okraske za novoletno jelko, pa tudi čudovito cvetje iz ličja,« dodaja Verena. Ob veliki noči so ustvarile velikonočna jajčka iz čipk odpadnih zaves, predstavile so naše čudovite planine.

Članice so pripravile tudi bogat srečelov, na katerem so bili izdelki, ki so jih v veliki večini ustvarile same. »Ja, vse to zmorejo dekleta in žene Lancove vasi,« sta ponosna zakonca, ki sta kot rokodelca vpisana v register Žive kulturne dediščine pri Slovenskem etnografskem muzeju in nosilca mednarodnega certifikata ART_CRAFT in sta hvaležna prav vsem, ki so prispevali k temu, da je vikend minil čudovito.

Pripravile so slastne dobrote.

Obiskovalci so bili navdušeni.