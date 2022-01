SNS predlagala prepoved objavljanja anket pred volitvami

Poslanska skupina SNS je danes v parlamentarni postopek vložila predlog zakona o prepovedi objavljanja javnomnenjskih raziskav o podpori politikom in političnim strankam. Objavo političnih anket bi omejili na obdobje na vsaj pol leta pred volitvami, kršitelje bi finančno kaznovali.

Cilj zakona je preprečiti zlorabe in manipulacije z rezultati javnega mnenja. »O poštenih volitvah oziroma glasovanju, na katerem se izrazi resnična volja ljudi, je mogoče govoriti le, če javnost je javnosti tudi v teh procesih vsestransko in celovito informirana,« je navedeno v obrazložitvi zakonodajnega predloga.

Po predlogu bi veljala popolna prepoved kakršnegakoli objavljanja »rezultatov javnomnenjskih raziskav o priljubljenosti politikov in političnih strank in o izbiri kandidata na volitvah ter objavljanje napovedovanja izida volitev v medijih pol leta pred vsemi rednimi ali izrednimi volitvami«. Kršitelje bi kaznovali z denarno kaznijo od 5000 do 10.000 evrov.

Ravno v tem tednu pa se je začelo zbiranja podpisov volivcev za vložitev podobnega zakonodajnega predloga. Pobudo za vložitev predloga zakona, ki bi objavo javnomnenjskih raziskav o podpori politikom in političnim strankam prepovedala popolnoma, sta v imenu Sindikata delavcev migrantov Slovenije v DZ poslal poslala Mario Fekonja in Martin Ivec.

Predsednik in prvopodpisani pod predlog zakona SNS Zmago Jelinčič Plemeniti je danes za STA pojasnil, da zakonodajnega predloga niso vložili na pobudo sindikata delavcev in da so tako pobudo v stranki imeli v mislih že dlje časa.