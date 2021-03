Slugova in Zorčič omenjata Čuša: Nima smisla sodelovati pri taki predstavi

Nameravata zapustiti stranko?

Vodja poslancev SMCin podpredsednik SMCse ne bosta udeležila današnje seje sveta SMC ob 17. uri. Po oceni Zorčiča bo seja le predstava za javnost. Za STA sta opozorila na odločitve v ozadju za povezovanje oz. sodelovanje SMC in imenovanjeza državnega sekretarja. Kot je navedla Slugova, je bila zadnja seja sveta SMC vodena predstava, 'v ozadju pa se mimo vseh odločitev sveta, članov stranke in brez opravljene razprave že dogajajo povezovanja'. Zelo povedno je po njenih ocenah tudi imenovanje Čuša, 'ki celo hodi na strankarske dogodke', za državnega sekretarja na gospodarskem ministrstvu, ki ga vodi predsednik SMC. »Na to sem na seji sveta opozarjala in točno to se sedaj dogaja. Zato ne vidim nobenega smisla sodelovati pri taki predstavi.«Po navedbah Zorčiča se je Počivalšek, ne da bi kogar koli v stranki obvestil, in mimo statuta že dogovoril za sodelovanje z drugo stranko in na ministrstvu na zaupanje zaposlil njenega predsednika Čuša. Čuš je sicer predsednik stranke Zeleni Slovenije. »Ta seja sveta bo torej samo predstava za javnost,« meni Zorčič.Medtem pa Slugova in Zorčič ne odgovarjata na vprašanje, ali nameravata zapustiti stranko in poslansko skupino. Ob njiju se omenja tudi poslanca, ki pa danes za STA ni dosegljiv za odgovor, ali se bo udeležil seje sveta in ali razmišlja o odhodu iz poslanske skupine. Pomenljivo je tudi kritično stališče Slugove in Rajića glede ministra za kulturo, ki se zagovarja na interpelaciji, o kateri bo DZ popoldne glasoval. Oba sta napovedala, da bosta interpelacijo podprla.Poslanec, ki je že napovedal izstop iz poslanske skupine Desusa, je sicer v sredo potrdil, da se s Slugovo pogovarja o ustanovitvi poslanske skupine nepovezanih poslancev.Potem ko je svet SMC pred dvema tednoma razpravljal o delovanju koalicije in položaju predsednika Počivalška, bo danes govoril o prenovi SMC in pripravah na volitve. Na prejšnji seji so sklenili, da nadaljujejo konstruktivno delo v vladi s ciljem realizirati koalicijsko pogodbo, Počivalška pa dali pristojnost za prenovo stranke. Zorčič, Slugova in Rajič sklepa tedaj niso podprli.