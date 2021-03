Se Počivalšku maje stolček?

Svet SMC bo na seji popoldan razpravljal o aktualnih zadevah in nadaljnjih korakih v stranki. Neuradno je pričakovati tudi razpravo o položaju predsednika SMC, ki naj bi ga nekateri želeli zamenjati. Počivalšek je sicer v sredo v javnem pismu pozval k širši razpravi o prihodnosti Slovenije.Razprava o položaju Počivalška v vrhu stranke naj bi bila posledica nezadovoljstva nekaterih lokalnih odborov stranke z vlogo SMC v koaliciji, kritični naj bi bili tudi do predsednika stranke. Po nekaterih neuradnih informacijah naj bi si Počivalškove zamenjave na vrhu SMC želel tudi predsednik DZ in podpredsednik SMCPočivalšek je sicer v sredo na opozicijo in »vse ostale sopotnike« naslovil odprto pismo, v katerem je opozoril na »razdiralno politiko, ki se kaže v izražanju odkritega sovraštva in takšne degradacije demokracije, ki nas vodi v pogubo«. Zaradi takšne politike ljudje trpijo in nas prehitevajo tisti, ki so nas nekoč videli kot vzor, je opomnil in pozval h gradnji zavezništev in pogovorom o prihodnosti.A je Zorčič na Twitterju kot odziv zapisal, da se bodo morali »s 'sopotniki' najprej pogovoriti o odpravi političnega vpletanja v tožilstvo in izvrševanju zakona, ki ga je glede financiranja Slovenske tiskovne agencije nedavno sprejel DZ in se ga še vedno ignorira«. Ni pa Zorčič komentiral navedb o njegovi morebitni želji po menjavi na vrhu SMC.Razprava na seji sveta SMC gre sicer lahko v več smeri, možnih je več scenarijev, med njimi tudi odločitev za sklic volilnega kongresa. Lahko pa bi se zgodilo tudi, da bi Počivalšek z glasovanjem preveril zaupanje sveta stranke in po tej poti morda strnil vrste okoli sebe.