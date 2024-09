»Poglejte, kaj morajo gasiti gasilci v Kamniku! Med iglami narkomanov, že šestkrat je gorelo, groza!!!« nas je opozoril Kamničan po tistem, ko je konec avgusta znova zagorelo v objektu nekdanje klavnice pod Malim gradom v Kamniku. Prebivalci so ogorčeni in opozarjajo, da je zaradi dotrajanosti objekta in odvrženih injekcijskih igel delo gasilcev še posebno nevarno, ter pozivajo občino, ki je lastnica objekta, naj končno ukrepa, preden bo prepozno. Gasilci PGD Kamnik so tokrat iz zadimljenih prostorov stare klavnice v Usnjarski ulici rešili dve osebi, ki na srečo nista potrebovali zdravniške p...