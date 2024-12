Slovenska vojska dobila novo letalo Spartan (FOTO)

Slovenska vojska je danes na slovesnosti na letališču v Cerkljah ob Krki uradno prevzela svoje drugo taktično transportno letalo C-27J Spartan, ki nosi ime po pionirju slovenskega letalstva Edvardu Rusjanu.

Letalo, ki je pristalo nekaj po 14. uri, predstavlja pomembno okrepitev vojaškega letalstva in bo omogočilo neprekinjeno plovnost ter vzdržljivost sil pri opravljanju vojaških nalog in nalog humanitarnega značaja. Prvo letalo Spartan je bilo naročeno novembra 2021, pogodba za drugo letalo pa podpisana septembra 2023.

Poveljnik 15. brigade vojaškega letalstva in zračne obrambe, polkovnik Janez Gaube, je poudaril pomen nove pridobitve: »41. član letalske flote Slovenske vojske ponosno nosi ime Edvarda Rusjana. Slovenci imamo bogato letalsko tradicijo, ponosni pa smo tudi na razvoj vojaškega letalstva v samostojni Sloveniji, ki ima ključno vlogo tudi v sistemu zaščite in reševanja.«

Letalo je 17. decembra priletelo na letališče Cerklje ob Krki. FOTO: Ministrstvo za obrambo

Letali bosta omogočili vzpostavitev dvonamenske nacionalne zmogljivosti za prevoz vojakov, tovora, opreme, vozil, medicinskih evakuacij in odmetavanje padalcev ter tovora, hkrati pa bosta igrali nepogrešljivo vlogo pri gašenju požarov in reševanju državljanov Slovenije v izrednih razmerah.

Najuspešnejši, ko smo enotni

Slavnostni govornik, minister za obrambo mag. Borut Sajovic, je ob prihodu letala dejal: »Današnji datum, ko se spominjamo prvega postroja enote MORiS v Kočevski Reki, ima še poseben pomen, saj v Slovenijo prihaja drugo letalo Spartan. S to pridobitvijo smo samostojnejši pri izvajanju številnih nalog in neodvisni od tujih sil. Rusjan pa prinaša pomembno sporočilo – Slovenke in Slovenci smo najbolj uspešni takrat, ko smo enotni.«

FOTO: Ministrstvo za obrambo

Minister Sajovic je izpostavil tudi večnamenskost letal in vlogo vojaškega letalstva pri zaščiti in reševanju: »Pravočasno in hitro posredovanje, na primer pri gašenju požarov, rešuje življenja in prihrani številne napore reševalcem na tleh.« Prav tako je izrazil ponos nad rekordnim številom novih pripadnikov, pripadnic in štipendistov v Slovenski vojski.

Na slovesnosti so trak na rampi letala simbolično prerezali minister za obrambo mag. Borut Sajovic, načelnik Generalštaba Slovenske vojske generalpodpolkovnik Robert Glavaš, generalni direktor Direktorata za logistiko mag. Željko Kralj in poveljnik polkovnik Janez Gaube.

Vložili okrog 130 milijonov

Za obe letali Spartan sta naročena še modul za prevoz potnikov in modul za gašenje požarov, ki ju bo Slovenija prejela v drugi polovici leta 2025. Skupna vrednost obeh modulov znaša več kot 9,5 milijona evrov, celoten nakup dveh letal z vso opremo, podporo in stroški pa je ocenjen na 128,9 milijona evrov.

Januarja bo za prvo letalo vzpostavljen šotorski hangar, za drugo pa bo napihljiv večnamenski objekt. Dolgoročna rešitev za vzdrževanje obeh letal je že v pripravi.