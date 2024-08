Slovenijo že zajele nevihte, gorijo alarmi za točo

Vročinski val, ki je zajel Slovenijo, je na vrhuncu, ponekod v državi pa se že od jutra pojavljajo plohe in nevihte. Danes bo povečini sončno, napoveduje Agencija RS za okolje. Najvišje dnevne temperature bodo od 30 do 35, na Goriškem do 37 °C.

Ponekod po državi obstaja tudi velika nevarnost za točo.

Jutri bo pretežno jasno, popoldne bodo v notranjosti nastale posamezne nevihte. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 20, na Primorskem do 22, najvišje dnevne od 29 do 36 °C.

V petek in soboto bo sončno in vroče. Popoldne lahko predvsem nad hribovitimi kraji nastane kakšna nevihta.