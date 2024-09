Slovenijo bodo zajele nevihte: Gregorčič napovedal, kdaj jih lahko pričakujemo

Vremenoslovci so za danes in jutri Slovenijo obarvali v rumeno opozorilno barvo zaradi morebitnih močnejših nalivov in udarov strel.

Nevihte bodo v zahodni in deloma osrednji Sloveniji začele nastajati že zgodaj popoldne, nato pa se bodo do večera razširile nad večji del Slovenije in ponehale šele proti petkovemu jutru, je za Slovenske novice pojasnil Branko Gregorčič.

Nevihte se bodo začele na zahodu države, saj se k nam bližajo iz Italije, po trenutnih projekcijah pa bi prve kaplje lahko padle okoli 14. ure. Nad osrednjim delom države lahko nevihtno dogajanje pričakujemo med 16. in 17. uro.

»Ker bo šlo za prehod vremenske motnje, pričakujemo padavine po vsej državi v nasprotju z minulimi dnevi, ko so bile nevihte zelo krajevne in tudi kratkotrajne,« pravi Gregorčič.

V naslednjih 24 urah bo predvidoma v zahodni Sloveniji padlo od 20 do 60 l dežja na kvadratni meter, na vzhodu pa nekje od 5 do 20.

Ob nevihtah bo seveda tudi nekaj nalivov, sunkov vetra in udarov strel, tako da lahko pričakujemo tudi kakšno s tem povezano nevšečnost.

Obeti za naslednje dni

Meteorolog Branko Gregorčič je še pojasnil, kakšno vreme nas čaka v naslednjih dneh.

Jutri čez dan bodo možne le še posamezne plohe in nevihte, sobota pa bo po jutranji megli spet sončna. Popoldanske temperature bodo okoli 25 °C.

V nedeljo se bo višinska dolina s hladnim in vlažnim atlantskim zrakom iznad Biskajskega zaliva začela pomikati proti severnemu Sredozemlju. Sprva bo dokaj sončno, popoldne pa bo oblačnost od zahoda naraščala. Proti večeru bodo na Primorskem že prve plohe in nevihte.

Od ponedeljka do petka kaže na nestanovitno vreme s pogostimi padavinami. Še nekoliko hladneje bo. Najvišje dnevne temperature bodo večinoma od 20 do 25 °C.

V prihodnjem tednu se bo dotok razmeroma hladnega in vlažnega zraka proti Alpam in severnemu Sredozemlju nadaljeval.