Slovenija znižala epidemiološko stopnjo Hrvaški, naval na hrvaško morje se je začel

Slovenska vlada je dele Hrvaške umaknila s seznama temno rdečih držav po epidemioloških kriterijih. Hrvaške administrativne enote panonska Hrvaška, jadranska Hrvaška, mesto Zagreb in severna Hrvaška so odslej na rdečem seznamu, kamor so uvrščene države ali deli držav, kjer je:



– stopnja skupno prijavljenih primerov okužbe v 14-dnevnem obdobju višja od 150 in nižja od 500 na 100.000 prebivalcev;

– kjer je stopnja skupno prijavljenih primerov okužbe v 14-dnevnem obdobju med 50 in 150 ter stopnja pozitivnih testov na prisotnost virusa štiri odstotke ali višja.

Danes katoličani obeležujejo praznik svetega rešnjega telesa in krvi, imenovan tudi telovo. Ker je v Avstriji, večjem delu Nemčije in na Hrvaškem dela prost dan, to na cestah prinaša povečan promet. Ker si bodo mnogi tam vzeli podaljšan konec tedna, pri prometnoinformacijskem centru opozarjajo na to.Zastoji že nastajajo na avtocesti iz smeri Gorenjske proti Primorski, pa tudi na ljubljanski obvoznici. Občasno zaradi njih zapirajo predor Šentvid.Čakalna doba je na mejnih prehodih Sečovlje, Dragonja, Jelšane, Gruškovje, Zgornji Leskovec in Zavrč.O veliki gneči poročajo tudi s hrvaških cest, predvsem tistih, ki vodijo do morja. Poročajo, da se na mejnem prehodu Gruškovje (Macelj) za vstop na Hrvaško čaka do uro in pol.