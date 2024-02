Slovenija se ne pripravlja na napotitev sil v Ukrajino

V Sloveniji ne potekajo priprave na napotitve sil v Ukrajino, so danes v odzivu na izjave francoskega predsednika Emmanuela Macrona v tej smeri sporočili iz kabineta predsednika vlade. Tudi sicer v EU ni soglasja glede tega vprašanja, so pojasnili v kabinetu Roberta Goloba.

Da razprave o napotitvi pripadnikov Slovenske vojske v Ukrajino ni, so že pred tem potrdili na ministrstvu za obrambo.

S tem se je Slovenija pridružila zadržanim odzivom iz številnih evropskih držav na Macronove ponedeljkove izjave. Francoski predsednik je po sestanku, na katerem je gostil okoli 25 voditeljev in drugih visokih predstavnikov evropskih držav, povedal, da soglasja o napotitvi zahodnih sil v Ukrajino ni, a da ne gre izključevati ničesar.

»Naredili bomo, kar bo potrebno, da Rusija ne bo mogla zmagati v tej vojni,« je dejal.

Treba ohraniti enotnost

Eden od udeležencev sestanka je bil tudi premier Golob. Iz njegovega kabineta so danes sporočili, da Rusija kot agresor stopnjuje napade na Ukrajino, Evropa pa da se sooča z eno največjih varnostnih groženj po drugi svetovni vojni.

»Zato je treba ohraniti enotnost pri pomoči Ukrajini pri njeni samoobrambi,« so zapisali. Dodali so, da je bila to tudi ključna nit razprave voditeljev v Parizu.

»Nekateri od razpravljavcev so v razpravi omenili možnost aktivnejše vloge posameznih članic EU. Vendar pa o tem med zaveznicami ni soglasja in tudi ne potekajo nobene priprave v tej smeri. Prav tako ne v Sloveniji,« so še sporočili iz Golobovega kabineta.