Slovenija pozvala Unijo, da začne pristopna pogajanja z BiH

Ministrica za zunanje in evropske zadeve Tanja Fajon se je udeležila srečanja zunanjih ministrov Evropske unije in šestih držav Zahodnega Balkana v Bruslju. Že drugo skupno srečanje letos je bilo namenjeno poglabljanju sodelovanja med EU in zahodnobalkanskimi državami na področju skupne zunanje in varnostne politike.

»Slovenija podpira okrepljeno sodelovanje Unije z državami Zahodnega Balkana na področju skupne zunanje in varnostne politike. Skupaj z Avstrijo, Češko, Grčijo, Hrvaško, Italijo in Slovaško smo pozvali k pripravi načrta za postopno, a pospešeno integracijo zahodnobalkanskih držav. Med drugim se zavzemamo za to, da bi lahko po uskladitvi svoje zunanje in varnostne politike z evropsko kot opazovalke sodelovale na naših zasedanjih. Samo z okrepljenimi vezmi se bomo uspešno spopadali z izzivi, ki so pred nami: od dezinformacij in hibridnih groženj do nezakonitih migracij,« je ob robu srečanja povedala ministrica Fajon.

Fajon je tudi spomnila, da je Slovenija izjemno angažirana pri iskanju zavezništev in podpore za napredek Zahodnega Balkana na evropski poti. Po predstavljenih poročilih o širitvi s strani Evropske komisije pretekli teden je ministrica pozvala tako Unijo kot Bosno in Hercegovino k okrepitvi vseh naporov, »da bi do konca leta lahko Bosna in Hercegovina začela pristopna pogajanja oziroma vsaj dobila zeleno luč, morda s pogoji, ob začetku naslednjega leta. Ne le v primeru Bosne in Hercegovine, tudi ko gre za druge države Zahodnega Balkana je Slovenija zelo aktivna in pomagamo po najboljših močeh,« je poudarila ministrica.