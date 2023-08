Slovenija pokazala veliko srce: toliko ljudi je pomagalo ob dnevu solidarnosti

Delovne in s prostovoljci podprte akcije so bile na dan solidarnosti tudi na poplavljenih delih Ljubljane. Na Sneberskem nabrežju so potrebovali zlasti ljudi z večjim orodjem, kot so žage, udarna kladiva in podobno. Prizadete dele je danes obiskal tudi župan Zoran Janković, ki napoveduje donacijsko akcijo v sodelovanju z ZPM Moste-Polje.

V poplavljenih spodnjih prostorih naselja zlasti montažnih hiš na Sneberskem nabrežju so danes razbijali tlake in stene, odstranjevali ploščice in premočeno izolacijo, pa tudi čistili in odvažali odpadke. Prebivalcem so na pomoč priskočili sorodniki, prijatelji in prostovoljci.

Teh se je nabralo precej, v delu dneva celo preveč, saj sprva ni bilo na voljo dovolj orodja za vse. Nekaj jim ga je priskrbela organizacija IPO, ki je organizirala tudi kosilo za prostovoljce in druge dobrine za prizadete prebivalce, kot so čistila, razkužila in podobno. Pomoč je ponudilo podjetje Komunalne gradnje Grosuplje, pa tudi številni drugi obrtniki, podjetniki in posamezniki z gradbenim znanjem in lastnim orodjem.