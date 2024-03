Slovenija je dobila novo univerzo. Kot so sporočili, je svet Nacionalne agencije Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu prejšnji teden potrdil akreditacijo univerze Alma Mater Europaea – ECM.

»Naša dolgoletna prizadevanja, da še uradno stopimo ob bok kot univerza ostalim svetovo priznanim izobraževalnim institucijam, so se uresničila. S tem, ko smo postali univerza, se je utrdil položaj Alma Mater v slovenski in mednarodni javnosti ter dokazala odgovornost učiteljev in študentov pri izpolnjevanju standardov in pričakovanj glede kakovosti dela, kadrov in organizacije,« je ob tem dejal prof. dr. Ludvik Toplak, po novem rektor Univerze Alma Mater. Napovedal je še, da bodo sledili potrebam gospodarstva in javnih služb.

Ludvik Toplak na novinarski konferenci. FOTO: Marko Pigac/mp Produkcija/pigac.

V Sloveniji imamo tri javne univerze: ljubljansko, mariborsko in primorsko. Poleg teh imamo še tri zasebne: Novo univerzo, Univerzo v Novi Gorici in Univerzo v Novem mestu.

Alma Mater Europaea – EMC je bila ustanovljena pred 15. leti, akademski patronat pa ji je zaupala »Evropska akademija znanosti in umetnosti iz Salzburga, najreprezentativnejša akademska institucija v Evropi, ki združuje preko 2000 znanstvenikov in 37 Nobelovih nagrajencev.« V sporočilu za javnost so zapisali še, da so se razvili v institucijo, ki izobražuje in raziskuje na dodiplomski, magistrski in doktorski ravni s področja zdravja, sociale, managementa, humanistike, arhivistike, umetnosti, ekologije, plesa ter informacijske tehnologije, vključno z umetno inteligenco.