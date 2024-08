Slovenec prišel na razgovor z mamo: samo ugibate lahko, kakšen je bil razplet

Nemalokrat smo priča pogovorom o tem, kako je današnja mladina vse manj samostojna. O tem, kako današnji 20-letniki iščejo zaposlitev, pa je v svojem podkastu razpravljal Klemen Selakovič.

»Bil sem na nekem sestanku, kjer mi je ena punca, ki je pred kratkim zaposlovala, opisala razgovore v resnem IT podjetju,« je dejal. Nato mu je kadrovnica povedala, da je neki fant na razgovor prišel z mamo.

Ponudila mu je možnost, da se vrne sam

Kot mu je povedala kadrovnica, so pogovor hitro zaključili. Jasno mu je pojasnila, da je razlog, zakaj ne bo dobil službe, to, da je tja prišel z mamo. Ponudila mu je tudi možnost, da se vrne sam, če še vedno želi delo. Po njenih besedah je bila mama šokirana ob teh pogojih. »Ni razumela, zakaj je to problem,« je dejal Selakovič, ki se čudi, kam smo prišli kot družba. »To gre res v take ekstreme, da pride 21-letnik na razgovor z mamo ...«

Kako se je na ponudbo kadrovnice odzval 21-letnik, nismo izvedeli, samo upamo pa lahko, da v bodoče takšne napake ne bo ponovil.