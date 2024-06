Slovenci resno vzeli volitve: prvi dan glas predčasno oddalo toliko volivcev

Po podatkih okrajnih volilnih komisij se je prvi dan predčasnega glasovanja na evropskih volitvah udeležilo 18.810 volivcev oz. 1,2 odstotka vseh volilnih upravičencev.

Na posvetovalnem referendumu o ureditvi pravice do pomoči pri prostovoljnem končanju življenja je glasovalo 18.769 volivcev (1,2 odstotka vseh upravičencev), so sporočili z DVK.

Predčasno glasovanje na evropskih volitvah in posvetovalnih referendumih, ki bodo sicer v nedeljo, se je začelo v torek in poteka še danes in jutri med 7. in 19. uro. Okrajne volilne komisije zaenkrat poleg podatkov o volilni udeležbi na evropskih volitvah sporočajo zgolj podatke o volilni udeležbi na posvetovalnem referendumu o ureditvi pravice do pomoči pri prostovoljnem končanju življenja. V nedeljo po zaprtju volišč se bodo podatki o volilni udeležbi poleg evropskih volitev objavljali tudi za vsak referendum posebej, so pojasnili na Državni volilni komisiji.

Kako je bilo pred petimi leti?

Na volitvah poslancev iz Slovenije v Evropski parlament leta 2019 se je prvi dan predčasnega glasovanja udeležilo 8052 volivcev oziroma 0,47 odstotka volilnih upravičencev, drugi dan 12.356, tretji dan pa 10.948 volivcev. V vseh treh dneh skupaj se je takrat predčasnega glasovanja udeležilo 31.356 volivcev oziroma 1,84 odstotka volilnih upravičencev.

Na zakonodajnem referendumu o noveli zakona o vladi novembra 2022 sta prvi dan predčasnega glasovanja svoj glas oddala 15.202 volivca, drugi dan jih je glasovalo 28.016, zadnji dan pa 23.123 volivk in volivcev. Skupaj je takrat na referendumu predčasno glasovalo 66.341 oziroma 3,91 odstotka volilnih upravičencev. Končna volilna udeležba na omenjenem referendumu leta 2022 je bila 41,83-odstotna (skupaj je takrat glasoval 708.701 volivec).

Danes se izteče rok ...

Danes se izteče rok, do katerega lahko volivci, ki bodo v nedeljo izven okraja stalnega prebivališča, oddajo vlogo za glasovanje na t. i. volišču omnia. Prav tako lahko le še danes volilni upravičenci s stalnim prebivališčem v tujini oddajo vlogo za glasovanje na volišču v Sloveniji. Danes se izteče tudi rok za oddajo vloge za volivce, ki se zaradi bolezni ne morejo zglasiti na volišču in želijo glasovati na domu.