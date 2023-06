Sledi katastrofa? Protitočni obrambi denarja le za 23 ur

Neurja so od sredine letošnjega maja v Sloveniji povzročila ogromno škode, ne le na kmetijskih pridelkih, posevkih, sadovnjakih, vinogradih, ki jih je najbolj klestila toča, temveč tudi v prometni infrastrukturi, z zalitjem stanovanjskih in drugih objektov, ne pozabimo, več stanovanjskih hiš in drugih objektov so odnesli plazovi ... In čeprav po lokalnih skupnostih še zbirajo podatke o škodi, je že jasno, da ta znaša več deset milijonov evrov, še zlasti v občinah Šentilj, Pesnica, Maribor, Ruše, Selnica, Lenart, Benedikt, Sveta Ana, Apače, Gornja Radgona, Sveti Jurij ob Ščavnici, Juršinci, Ptu...