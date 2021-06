Slaba novica, T-2 dviguje cene

Pomembo obvestilo za vse uporabnike telekomunikacijske družbe T- 2. Slednji namreč s 1. julijem napovedujejo spremembo cen storitev interneta, televizije in mobilne telefonije, ki bodo v povprečju višje za 4 %.»Naročnike T-2 obveščamo, da s 1. julijem 2021 spreminjamo cene za posamične storitve interneta, televizije in mobilne telefonije ter obstoječe pakete s celovito ponudbo za gospodinjstva. Prav tako bodo nove cene veljaleza poslovne uporabnike, ki koristijo storitve v poslovnih paketih P2 in P3. Prilagojene cene bodo v povprečju višje za 4 odstotke, za posamezne storitve oz. najem opreme pa bodo v okviru mesečne naročnine nominalno višje od 0,5 do 6 evrov z vključenim DDV. Sprememba cen, ki bo stopila v veljavo s 1. 7. 2021, je posledica rednega usklajevanja cen s stroški poslovanja glede na rast indeksa cen življenjskih potrebščin, višjih stroškov dela, uporabe programskih pravic in spremljajočih naložbenih aktivnosti družbe T-2 v širitev in nadgradnjo omrežja.,« so zapisali v vednost uporabnikom.Ob tem dodajajo, da spreminjamo tudi Splošne pogoje poslovanja družbe T-2, Splošne pogoje uporabe storitev preko mobilnega omrežja ter Pogoje uporabe mobilnih paketov in uporabe enot in politike poštene uporabe.