Skoraj 360 učencev v Sežani praznuje že vse od pomladi (FOTO)

Sežanska glasbena šola, ki jo obiskuje skoraj 360 učencev in jo 14 let vodi ravnatelj Ivo Bašić, je praznovala 70 let delovanja in v ta namen pripravila bogat šopek koncertov.

Praznovanja potekajo vse od lanske pomladi, ko so z učitelji pripravili Živalski karneval francoskega skladatelja C. Saint-Saensa za prvo triado vseh štirih kraško-brkinskih osnovnih šol in kar trikrat navdušili polno dvorano Kosovelovega doma v Sežani, kjer so potekali vsi nadaljnji koncerti.

Ob 70-letnici so se zvrstili številni koncerti. FOTO: Marko Pleterski

Sledila sta še koncert učiteljev, ki soustvarjajo v triu ART, in koncert učencev pianističnega oddelka. Septembra je izzvenel odličen nastop nekdanjih učencev sežanske šole, ki glasbeno pot nadaljujejo na različnih konservatorijih doma in v tujini, umetniških gimnazijah ter glasbenih akademijah. Učitelji so z odlično izvedenim koncertom v oktobru spet napolnili dvorano. V paleti glasbenih točk so obiskovalci lahko prisluhnili odličnim solističnim točkam, predvsem mlajših učiteljev, zanimivim duetom in komornim skupinam.

Brilliant Stalagmite Tomaža Nedoha in Song For Me Matije Mariona sta avtorski skladbi, ki dajeta celotnemu koncertu prav posebno težo, poslastici za glasbene sladokusce. Tudi po zaključku koncerta je bilo čutiti navdušenje občinstva, predvsem pa učencev, ki so prišli poslušat nastop svojih učiteljev, še vedno polnih idej za glasbeno ustvarjanje.

Učiteljski zbor Sežana z ravnateljem vdano opravlja svoje poslanstvo. FOTO: Marko Pleterski

Jutro na Krasu

Za zaključek jubilejnega leta so učenci in učitelji pripravili kar dva slavnostna koncerta v kulturni prestolnici Krasa. Koncerta, katerih režijo je prevzela režiserka in direktorica koprskega gledališča Katja Pegan, voditelj pa je bil gledališki igralec Primož Forte, so se med drugim udeležili državna sekretarka urada vlade za Slovence v zamejstvu in po svetu Vesna Humar, svetovalec za glasbeno vzgojo na ministrstvu za vzgojo in izobraževanje Jože Rajko in domačinka Nina Ukmar, zaposlena kot vodja kabineta na kulturnem ministrstvu.

Otrokom in mladim, ki obiskujejo glasbeno šolo, dajete širino in ste odlična popotnica za življenje.

Ivo Bašić je ponosen prejemnik listine Vinka Štrucla. FOTO: GŠ Sežana

Če so ob 60-letnici delovanja sežanske glasbene šole izdali zbornik Poznam melodijo, so tokrat slavnostni koncert, ki so ga naslovili Svetel oblak je vrh neba, začeli z videospotom, ki so ga premierno predvajali ter so ga pripravili učitelji in učenci prav ob tem visokem jubileju. Učitelj in komponist Tomaž Nedoh je pesem Srečka Kosovela Jutro na Krasu uglasbil tako, da so se predstavili vsi oddelki in je nastopilo več kot 100 učencev sežanske glasbene šole.

Ukmarjeva je ob zaključku niza različnih dogodkov ob praznovanju jubileja čestitala šoli, ki je pomemben povezovalni člen med ljudmi, spodbujevalec ustvarjalnosti in ljubezni do glasbe in izobraževalna ustanova, v kateri opravljajo različna poslanstva: vzgojo, oblikovanje in navdihovanje mladih glasbenikov. »Otrokom in mladim, ki obiskujejo glasbeno šolo, dajete širino in ste odlična popotnica za življenje.

To popotnico otrokom in mladim že 70 let omogoča Glasbena šola Sežana kot del javnega glasbenega šolstva v Sloveniji, ki bo v letu 2026 praznovalo častitljivih 210 let obstoja,« je poudarila Ukmarjeva in postregla s podatkom, da v Sloveniji deluje več kot 50 glasbenih šol. Ob tem pa se moramo zavedati, da dokler imamo javne glasbene šole, imajo vsi otroci enak dostop do šolanja, kar je izjemnega pomena. Javno glasbeno šolstvo pomeni, da vsem otrokom v Sloveniji omogočamo pridobitev glasbene izobrazbe. Številni glasbeniki se izkazujejo in uveljavljajo ne samo doma, ampak tudi v tujini. In učenci sežanske glasbene šole to potrjujejo.

1951. so se začeli zametki glasbenega izobraževanja na Krasu.

Samo sedem ravnateljev

Zametki glasbenega izobraževanja na Krasu segajo že v leto 1951, ko je v Sežani potekal glasbeni tečaj, kjer so se otroci učili klavirja, harmonike, violine, klarineta in nauka o glasbi. Tečaj je pomenil dobro izhodišče za ustanovitev glasbene šole, ko je Okrajni ljudski odbor Sežana s sklepom 8. avgusta 1953 ustanovil Glasbeno šolo Sežana, ki je pouk začela 1. septembra 1953 v prostorih Starega gradu v Sežani – in to ne v najboljših prostorskih razmerah in ob pomanjkanju ustreznega kadra.

Nastopili so tudi učitelji. FOTO: Marko Pleterski

Vendar je zagnanost učiteljev in ravnateljev pomagala, da so te težave odpravili, pouk razširili v dislocirane enote Komen, Divača in Hrpelje, ki so omogočile sestavo pihalnih, godalnih in harmonikarskih orkestrov.

Da sežanska glasbena šola dobro deluje, priča tudi majhno število ravnateljev. V teh 70. letih se jih je zvrstilo le sedem. Najprej je šolo vodila Zmaga Slabnik Dolgan, sledili so Boris Slavik, Lilija Kranjc, Ada Fabjan, Evgen Prinčič, Leander Pegan, Alenka Podgornik Miklavec in Ivo Bašić, ki šolo vodi že od leta 2009.

Bašić je ob letošnjem sežanskem občinskem prazniku 28. avgusta v Portorožu prejel listino Vinka Štrucla, ki jo podeljuje Javni sklad za kulturne dejavnosti Republike Slovenije za izjemno delo na instrumentalnoglasbenem področju ljubiteljske kulture za izjemne ustvarjalne dosežke, pomemben doprinos ter uspešno pedagoško, umetniško in organizacijsko vodenje na področju instrumentalne glasbene dejavnosti.

Dokler imamo javne glasbene šole, imajo vsi otroci enak dostop do šolanja, kar je izjemnega pomena.

Uspehi na tekmovanjih

Bašić je postregel s podatkom, da je bilo leta 1953 vpisanih 57 učencev klavirja, harmonike, violine, kitare in klarineta, letos pa jih je že 357. Vseh zaposlenih pa je 38.

»Do leta 1993 je šolanje nadaljevalo le 10 učencev, po tem letu pa kar 78. Naš šolski okoliš pokriva štiri kraško-brkinske občine. Imamo pet osnovnih šol, kjer se šola 2370 učencev. Glasbeno šolo obiskuje 357 učencev, kar je petnajst odstotkov nad državnim povprečjem. V zadnjih petih letih pa se na naši šoli izobražuje za kar en oddelek učencev iz zamejstva. V minulem šolskem letu smo imeli več kot 150 nastopov na državnem tekmovanju Temsig s 13 udeleženimi solisti, ki so prejeli kar osem zlatih plaket, štiri srebrne in eno bronasto, 64 učencev pa se je udeležilo 17 mednarodnih tekmovanj in osvojilo kar pet bronastih, eno srebrno in 13 drugih nagrad ter 10 zlatih medalj, imamo 15 prvih nagrad in petkrat prve nagrade z absolutnim številom točk,« je zadovoljen prof. Bašić, ki skoraj od začetka delovanja, že 30 let, vodi sežansko Kraško pihalno godbo.

Še naprej si želijo ohraniti tako visoko raven glasbenega izobraževanja na Krasu in v Brkinih. Za obstoječi nadstandardni program, ki ga izvajajo na oddelku v Divači in Hrpeljah - Kozini, si želijo, da bi ga financiralo ministrstvo. Dolgoletna želja vseh zaposlenih, učencev in staršev pa je nova glasbena šola, s katero bi rešili prostorsko stisko.