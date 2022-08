Shoppster dosegel rekordno rast števila izdelkov

Znan pregovor pravi: povsod je lepo, a doma je najlepše. Dom je prostor, ki nam ponuja toplino in udobje ter kjer si vzamemo čas zase in svoje najdražje. Dom je tudi odraz nas samih, individualnost pa mu pričarajo izbrani dodatki, s katerimi ga opremimo.

Priznane blagovne znamke izdelkov za dom na enem mestu

Vsi vemo, kako nadležno je hoditi od trgovine do trgovine v iskanju primernih izdelkov. Zato smo preverili ponudbo v spletni trgovini Shoppster, kjer na enem mestu izbirate med 90.000 izdelki v kategoriji Vse za dom priznanih blagovnih znamk. In vse to naredite iz domačega naslonjača in počakate na dostavo.

Kopalnico lahko opremite z izdelki blagovnih znamk Grohe, Geberit ali Villeroy & Boch, še pred zimo pa poskrbite za ustrezno ogrevanje z radiatorji in grelniki prostora Iskra in Delonghi. Z gospodinjskimi pripomočki znamk Tefal, Fiskars in Rosmarino bodo večerje še okusnejše, vaš dom pa bo zasijal s kakovostnimi znamkami Beurer, Karcher in Vileda. Shoppster ponuja tudi druge izdelke za dom, do katerih pridete z le nekaj kliki.

Shoppsterjeva platforma uporabnikom omogoča hitro, preprosto in varno nakupovalno izkušnjo. Kakovost in kredibilnost izdelkov pa na svojih družbenih omrežjih predstavljajo znani obrazi iz sveta športa in zabave - Jure Košir, Tanja Koren, Tinkara Fortuna, Vesna Ponorac in Ula Furlan.

Jeseni še več ugodnosti

Na Shoppster.si jeseni obljubljajo dve odmevni akciji, ki bosta omogočili ugodnejše nakupe. Prvo si lahko obetamo že 19. septembra, ko se na Shoppsterju začenja mega ponudba.

Prav posebne ugodnosti pa čakajo tudi vse naročnike telekomunikacijskega operaterja Telemach, ki bodo lahko nakupovali na obroke brez obresti. Brezobrestne nakupe bodo lahko izkusili v okviru novega programa zvestobe, ki ga pripravljajo pri Shoppsterju.

