Iniciativa Glas ljudstva je pred stavbo ministrstva za zdravje organizirala Shod za javno zdravstvo, na katerega so povabili ministrico za zdravje Valentino Prevolnik Rupel in zanjo pripravili vprašanja, a se ta shoda ni udeležila. Vlado so pozvali k takojšnjemu ukrepanju, saj popravnega izpita za javno zdravstvo po njihovem mnenju ne bo.

Na shodu so predstavniki iniciative prebrali sedem vprašanj s področja javnega zdravstva, ki so jih naslovili na ministrico za zdravje, in spomnili na 140.000 oseb, ki so v Sloveniji trenutno brez izbranega zdravnika. Povedali so, da jih je ministrica za zdravje povabila, da se 28. novembra udeležijo sestanka pri njej.

»Vprašanja obravnavajo glavne vzroke za rušenje javnega zdravstva, naraščanje čakalnih dob in števila oseb brez izbranega zdravnika,« je povedal predstavnik iniciative Jaša Jenull. V njih so med drugim izpostavili nujnost skrajševanja čakalnih vrst in predlagali sankcije za zdravnike, ki delajo bistveno manj od povprečja.

Opozorili so na neracionalno in potencialno nezakonito podeljevanje koncesij ter na to, da dopolnilno zdravstveno zavarovanje še naprej ostaja enako za vse, ne glede na dohodke in premoženje. Prav tako jih je zanimalo, zakaj ministrica kljub kritičnosti situacije ne dvigne glavarinskih količnikov za družinske zdravnike na mejo, pri kateri bi lahko vsi prebivalci izbrali zdravnika.

Spomnili so tudi na zaveze koalicijskih strank Gibanja Svoboda, SD in Levice o prepovedi popoldanskega dela zdravnikov pri zasebnikih na predvolilnem soočenju, ki ga je lani na Trgu republike organiziral Glas ljudstva.

Se tudi Golobovi vladi obeta kolesarjenje na Trgu republike?

Predstavili so še predlog interventnega zakona o zdravstvu, ki so ga pripravili in s katerim želijo stabilizirati sistem javnega zdravstva, zanj pa so zaenkrat zbrali več kot 5000 overjenih podpisov.

Shod se je končal s protestno čakalno vrsto do državnega zbora, ki so jo sestavljali udeleženci, opremljeni s številkami, ki so ponazarjale njihovo »mesto v čakalni vrsti«. Pred vhodom v DZ so postavili tudi kip kolesarskega protestnika in vlado opozorili, da lahko le izpolnjevanje predvolilnih zavez prepreči ponovno kolesarjenje na Trgu republike.