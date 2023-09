Najprej nam bo vroče, nato nas bo osvežilo: takšna je napoved za prihodnje dni

September nam bo, kot kaže, še podaril nekaj lepih in vročih dni. Napoved vremenoslovcev pravi, da bo danes večinoma sončno, več oblačnosti bo v hribovitih krajih zahodne Slovenije. Zapihal bo šibak jugozahodnik, najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 29 °C.

Optimistična je tudi napoved za prihodnje dni. V ponedeljek bo v zahodnih in deloma osrednjih krajih zmerno do pretežno oblačno, drugod bo večinoma sončno. Pihal bo jugozahodni veter. V zahodni Sloveniji bodo popoldne in v noči na torek krajevne plohe ali nevihte, najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 16, ob morju okoli 18, najvišje dnevne od 23 do 27, na vzhodu do 30 °C.

Prihajajo tudi nevihte

V torek pa nam napovedujejo preobrat. Vreme bo spremenljivo oblačno s krajevnimi plohami in nevihtami. V sredo bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, a bo še naprej precej toplo.

V sosednjih pokrajinah bo danes povečini sončno, več oblačnosti bo v krajih zahodno od nas. V ponedeljek se bo v krajih zahodno od nas pooblačilo, drugod bo večinoma sončno. Popoldne se bodo v Alpah pojavljale krajevne padavine, tudi nevihte.