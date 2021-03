Se Erjavec po nekaj mesecih že poslavlja?

Svet Desusa bo razpravljal o nadaljnjih korakih stranke po neuspeli konstruktivni nezaupnici s kandidaturo predsednika Karla Erjavca za predsednika vlade. Razpravljati pa utegnejo tudi o njegovem položaju v vrhu stranke. Ugibanja o tem je Erjavec, ki se je zavil v molk, zadnje dni podkrepil z zaposlitvijo v podjetju Iskratel.



Svet Desusa bo odločal o predlogih izvršnega odbora, ki je 24. februarja razpravljal o nadaljnjem delovanju stranke po neuspešni konstruktivni nezaupnici. Sklenili so, da bodo zmerna opozicija, torej da ne bodo člani KUL in tudi ne bodo podpisali sporazuma o sodelovanju z vlado Janeza Janše.

Pozivi k odstopu

Danes pa se bodo, tudi sodeč po medijskem poročanju, težko izognili razpravi o Erjavčevem položaju. Po nekaterih informacijah bi lahko prišlo do pozivov k njegovemu odstopu ali glasovanja o zaupnici. Erjavec na vprašanje, ali razmišlja o tem, da bi to sam storil, od ponedeljka ni odgovoril. Če bo na seji predlog za razširitev dnevnega reda s točko glasovanja o nezaupnici Erjavcu, bo predsednik sveta Anton Urh predlog dal na glasovanje.



Vprašanja o Erjavčevem morebitnem odhodu je podkrepila njegova zaposlitev v telekomunikacijskem podjetju Iskratel, v katerem bo opravljal naloge pomočnika generalnega direktorja Željka Puljića. Odgovoren bo za širitev in vstop na nove trge.

Napeto v poslanski skupini

Če bo Erjavec odšel z vrha Desusa, bo iz drugih razlogov, ne zato, ker je dobil delo v Iskratelu, pa je v ponedeljek dejal vodja poslancev Desusa Franc Jurša.



V poslanski skupini je sicer že dalj časa napeto. Nekateri poslanci ne skrivajo kritik na Erjavčev račun in poudarjajo uresničevanje strankinega programa tudi s podporo točkam iz koalicijske pogodbe, ki so jo sopodpisali ob vstopu v Janševo vlado.



Svet Desusa bo danes odločal tudi o Erjavčevem predlogu, da za novega generalnega sekretarja stranke namesto Lidije Štruc imenujejo Zlatka Ficka.

