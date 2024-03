Liturgično leto se je prevesilo v postni čas, verniki že pogledujejo proti veliki noči, letos bo 31. marca. V šestih postnih nedeljah se župljani pri mašah pripravljajo na praznik Kristusovega vstajenja. Tudi v Šentrupertu na Dolenjskem je tako, v tem času so ob nedeljah vsaj tri maše. Na postno nedeljo, 18. februarja, pa je domači župnik Jakob Trček sporočil, da nekaj vernikov želi, da zapusti faro Šentrupert. »Kot ste gotovo že bili obveščeni, je nekaj župljanov zbiralo podpise za zamenjavo župnika. Podpise so že poslali na Škofijo (novomeško škofijo, op. a.) in inšpektorju – redovnemu pred...