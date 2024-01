S krvavo masko in mačeto lovil deklice: Ukrepajte, preden se pripeti kakšna tragedija

Prejšnji teden so se na družbenih omrežjih vrstili zapisi, ki so vznemirili prebivalce Prepolja, Starš, Apač in Lovrenca na Dravskem polju, pa Ptuja, Vidma, Hajdine in Markovcev na Ptujskem polju ter celo Kidričevega. Moški s krvavo masko na glavi in z mačeto v roki obiskuje domove in prosi za drobiž, so opozarjali. Grozljivi zamaskiranec je marsikomu pognal strah v kosti, in to v deželi kurentov, kjer so najbolj vajeni vseh mogočih, tudi grozljivih mask. Zaskrbljeni krajani so v sredo poročali o nepričakovanih in »strašljivih obiskih« moškega. Plazu objav na družbenih omrežjih so sledile tud...