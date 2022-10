S klobuki na glavah osvajali Everest: »To je bilo čisto odkrivanje in raziskovanje«

Jeseni ob koncih tedna je videti, kot da vsa Slovenija hodi na Slemenovo špico nad Vršičem občudovat zlato žareče macesne, ki se prelepo zlivajo s skalnimi kulisami Mojstrovk, Travnika in Jalovca. Prejšnji petek pa se je na to priljubljeno gorniško turo v čast prvih osvajalcev najvišje gore sveta podala prav posebna druščina. Med njimi so bili britanska veleposlanica Tiffany Sadler in častna sekretarka najstarejšega alpinističnega združenja na svetu, britanskega Alpine Cluba, Sherry Macliver, Slovenijo pa sta zastopala Andrej in Marija Štremfelj. Najprej našli cepin Ob stoletnici prvih odpr...