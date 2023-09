Rumeno opozorilo: grozijo razlivanja rek in poplave zalednih voda

Marsikje po državi so še daleč od tega, da bi odpravili posledice avgustovskih obilnih padavin in katastrofalnih posledic, ki so jih povzročile. Žal tokrat spet nimamo dobrih novic, saj vremenoslovci Agencije RS za okolje (Arso) za noč na soboto napovedujejo precej slabo vreme.

Kakšno vreme bo ta vikend

V petek dopoldne bodo termometri kazali od 13 do 18, ob morju do 20 stopinj Celzija. Čez dan bomo izmerili od 18 do 24, ob morju do 27 stopinj Celzija. V zahodni in osrednji Sloveniji bo zmerno do pretežno oblačno, vremenoslovci za zahodni in južni del države napovedujejo občasne krajevne padavine, ki se bodo pozno popoldne ali zvečer okrepile.

V noči na soboto bodo padavine z nevihtami postopno zajele vso državo. Pretežno oblačno in deževno bo, medtem ko se bo v nedeljo od zahoda deloma jasnilo, predvsem na vzhodu bo občasno še deževalo.

Prihaja naraščanje rek

Danes bodo reke v zahodni, južni in deloma osrednji Sloveniji začele naraščati, vremenoslovci izpostavljajo predvsem manjše reke in hudourniške vodotoke: »Večje reke na tem območju ter reke v vzhodni polovici Slovenije bodo še ohranjale ustaljeno vodnatost. Podobne hidrološke razmere se bodo nadaljevale tudi v petek dopoldan.«

Rumeno opozorilo velja za skoraj celotno območje Slovenije. FOTO: Arso

»Jutri popoldan in v noči na soboto bo ob nevihtah z nalivi možno hitro naraščanje in razlivanje hudourniških vodotokov in manjših rek. Poplavi lahko tudi padavinska in zaledna voda. Verjetnost za ta pojav bo manjša v severovzhodni Sloveniji,« napoveduje Arso, ki je Slovenijo zaradi tega odel v rumeno opozorilno barvo (ta svari pred razlivanji, stopnjo višje je oranžna barva, ki svari pred poplavami).

V soboto se bo naraščanje rek še nadaljevalo, predvidoma bo najbolj izrazito v vzhodnem dnevu države.

Kaj pomeni rumeno opozorilo

Rumeno opozorilo svari, da pretok ali vodostaj lahko presega vrednost, pri kateri se pričnejo razlivanja v bližnji ali širši okolici vodomerne postaje: »Hidrološke razmere so potencialno nevarne. Nastopijo lokalno omejene težave. Potrebna je povečana pozornost ljudi pri gibanju in dejavnostih v obrečnem prostoru.« Zelo hitro lahko narastejo hudourniški vodotoki in se razlijejo na izpostavljenih mestih. Lokalno so lahko poplavljene posamezne ceste in objekti, plavje pa lahko zamaši posamezne objekte vodne infrastrukture in zajezi vodni tok.

Imate zgodbo za nas? Pišite nam prek spodnjega obrazca.