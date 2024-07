Rekord, kot ga v samostojni Sloveniji še ni bilo: toliko ljudi je trenutno brezposelnih

Na Zavodu RS za zaposlovanje je bilo ob koncu junija registriranih 43.369 brezposelnih, kar je 1,6 odstotka manj kot maja in 6,1 odstotka manj kot junija lani. Gre za novo najnižje število v samostojni Sloveniji. V prvih šestih mesecih skupaj je bilo povprečno število brezposelnih za 6,7 odstotka nižje kot v enakem obdobju lani.

Na novo se je junija na zavodu prijavilo 3637 brezposelnih, kar je 5,8 odstotka manj kot maja in 9,3 odstotka manj kot junija lani. Zaposlilo se je medtem 2716 brezposelnih, kar je 11,7 odstotka manj kot maja in 13,4 odstotka manj kot junija lani, je danes objavil zavod.

80 tisoč prostih delovnih mest v pol leta

V prvih šestih letošnjih mesecih skupaj se je na zavodu na novo prijavilo 29.951 brezposelnih, kar je 4,1 odstotka več kot lani v tem času. Zaposlilo se je medtem 23.381 brezposelnih, kar je 2,4 odstotka manj kot v prvih šestih mesecih lani.

V povprečju je bilo v obdobju od januarja do junija brezposelnih 46.813 oseb, kar je 6,7 odstotka manj kot v enakem obdobju lani.

Delodajalci so od začetka leta do konca junija zavodu sporočili 80.113 prostih delovnih mest, kar je devet odstotkov manj kot lani v tem času. Samo junija so zavodu sporočili 12.940 prostih delovnih mest, kar je 0,8 odstotka manj kot maja in 18,1 odstotka manj kot junija lani.